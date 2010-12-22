تخلفات واحدهای صنفی در استان زنجان 50 درصد کاهش یافت

حمید صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه نوسانات بازار توسط سازمان پایش می شود، اظهار داشت: با انجام بازرسی ها و تشدید آن در ماه های اخیر شاهد اتفاقات خوب و مثبتی بودیم و هیچگونه مشکلی در زمینه کمبود کالا در بازار وجود نداشته است.

صدری با اشاره به ذخیره سازی کالا خاطرنشان کرد: علاوه بر ذخیره کالاهای مورد نیاز، مقداری نیز مازاد بر نیاز استان ذخیره شده است و هیچگونه کمبودی در زمینه 23 قلم کالای اساسی در استان وجود ندارد.

حمل واردات کالاهای مورد نیاز به مبلغ 22 میلیارد و 500 میلیون تومان به استان زنجان

وی از حمل واردات به مبلغ 22 میلیارد و 500 میلیون تومان به استان خبر داد و گفت: محموله های وارداتی تا 25 روز آینده در انبارهای استان ذخیره می شود که با این میزان واردات، علاوه بر تأمین کالاهای مورد نیاز استان، می توان نیازهای سایر استان ها را نیز پوشش داد.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به ذخیره 300 تن مرغ منجمد در استان، یادآور شد: زنجان تنها استان کشور است که از ماه مبارک رمضان قیمت مرغ در استان را ثابت نگه داشته است.

صدری یادآور شد: در حال حاضر چهار هزار تن گوشت قرمز منجمد، هزار تن برنج در انبارهای سازمان بازرگانی و 400 تن حبوبات و هزار تن برنج توسط سازمان تعاونی روستایی ذخیره شده است.

وی افزود: تا کنون 343 تن شکر و 343 تن برنج، علاوه بر ذخیره های قبلی از تهران به استان زنجان حمل شده است و 343 تن روغن و 21 تن حبوبات در حال حاضر در انبارهای استان موجود است.

با در دسترس داشتن آرد با کیفیت هیچ بهانه ای جهت عدم افزایش کیفیت وجود ندارد

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به عرضه انواع نان با نرخ جدید از صبح امروز، گفت: همه واحدهای نانوایی ملزم به رعایت قیمت های جدید و افزایش کیفیت نان های خود هستند.

صدری خواستار نظارت مردم بر واحدهای نانوایی شد و تأکید کرد: هر فرد باید به عنوان یک شهروند ایرانی در این زمینه احساس مسئولیت کرده و به واحدهای خبازی نظارت داشته باشند و نان با کیفیت را از آنان بخواهند.

وی با بیان اینکه هیچگونه بهانه ای جهت عدم افزایش کیفیت وجود ندارد، تصریح کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها آرد با کیفیت مطلوب و با تغییر درصد سبوس در اختیار کلیه نانوایی ها قرار گرفته و در واقع کیفیت آردها افزایش یافته است که این امر کیفیت بیشتر نان را می طلبد.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان خاطر نشان کرد: از صبح امروز بازرسان سازمان بازرگانی در واحدهای خبازی مستقر شده اند تا نظارت بیشتری بر اجرای قانون داشته باشند و از بروز هر گونه تخلف جلوگیری شود.

صدری گفت: قیمت های جدید انواع نان در استان زنجان به صورت زیر تعیین شده است:

نان لواش، چانه 160 گرمی 70 تومان

نان بربری، چانه 500 گرمی 200 تومان

نان سنگک، چانه 600 گرمی 250 تومان

نان تافتون، چانه 200 گرمی 85 تومان

وی یادآور شد: بر اساس اصلاح قیمت ها در اجرای طرح هدفمندی یارانه قیمت یک کیلو گندم برابر با 250 تومان و قیمت آرد بین 280 تا 300 تومان با توجه به درصد سبوس عرضه می شود.