به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید عباس روحانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به میزان کافی اتوبوس برای افزایش احتمالی مسافران این ناوگان حتی بیش تر از 30درصد نیز پیش بینی شده افزود: مشکل جایگاه‌های CNG هنوز دست به گریبان این سازمان است و اگر این مشکل مرتفع و سوخت کافی تامین شود این ناوگان می‌تواند به راحتی پاسخگوی نیاز شهروندان باشد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکل آلودگی هوا در شهر اصفهان این ناوگان تمام تلاش خود را برای کم کردن سهم آلود کنندگی ناوگان اتوبوسرانی انجام داده اما کمبود جایگاه‌های سوخت گاز این ناوگان را با مشکلات زیادی روبرو کرده و اتوبوسهای گاز سوز این سازمان روزانه ساعات زیادی را در صفهای سوخت به سر می‌برند.

روحانی اختلاف بین درآمد و هزینه را مشکل دیگر این سازمان خواند و تصریح کرد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت سوخت همچنین ثابت ماندن نرخ کرایه‌ها شکاف میان درآمد و هزینه باز هم افزایش خواهد یافت و امید است با توجه بیشتر مسئولین به این مقوله این مشکل نیز مرتفع شود.

وی سیاست و حمایت‌ دولت در خصوص حمل و نقل عمومی را اساسی خواند و یادآور شد: انتظار می‌رود مسئولان نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند تا با اجرای طرح هدفمند کردن یارنه‌ها و افزایش تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی، مشکلی ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به اینکه اتوبوسها نقش قابل توجهی را در سفرها و جابه جایی مسافران در سطح شهر دارند خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک به یک هزار و 300 دستگاه اتوبوس در شهر اصفهان فعال هستند که در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها 150 دستگاه دیگر نیز به این میزان اضافه خواهد شد.