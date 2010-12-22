کلیه واحدهای نانوایی ملزم به ارائه نان باقیمت واحد هستند

رحیم حاج نائبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 20 واحد نانوایی یارانه ای و 250 واحد آزادپز در استان زنجان وجود دارد، تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، 1280 نانوائی موجود در استان باید به صورت واحد و با یک نرخ که از سوی نهادهای مرتبط اعلام شده است، فعالیت کنند.

وی اظهار داشت: تاکنون نیز هیچ گونه گزارشی مبنی بر افزایش قیمت در استان گزارش نشده است و با ثباتی که در تأمین کالاها و خدمات و ذخیره سازی وجود داشته است شاهد آرامش در بازار استان هستیم.

عضو هیئت رئیسه مجمع امور صنفی زنجان با بیان اینکه تخلفات واحدهای صنفی با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 50 درصد کاهش یافته است، خاطر نشان کرد: اتحادیه و مجمع امور صنفی با همکاری های لازم را مسائل را پایش خواهد می کنند و تا کنون هیچگونه گزارشی مبنی بر بروز تخلف در اصناف استان نبوده ایم.

حاج نائبی ادامه داد: نرخ گذاری لازم در مورد کالاهای اساسی در استان صورت گرفته و ضروری است تا در برخی صنوف که هنوز این امر صورت نگرفته است، اقدامات لازم توسط نهادهای ذیربط انجام شود تا این صنوف نیز بتوانند با قیمت ثابت و واحدی کالاهای خود را عرضه کنند.