زنجان نیازمند ساخت 21 کتابخانه جدید است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباسلط سیاح ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن عمومی کتابخانه های استان با تأکید بر افزایش تعداد کتابخانه های عمومی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 51 باب کتابخانه عمومی در سطح استان وجود دارد در حالیکه طبق استانداردهای جهانی باید به 72 باب افزایش یابد.

سیاح یادآور شد: طی چند سال اخیر به ویژه طی دولت نهم 21 باب کتابخانه عمومی به تعداد کتابخانه های استان افزوده شده است و ما نیازمند افزایش 21 باب دیگر جهت رسیدن به استاندارد جهانی هستیم.

وی با بیان اینکه وضعیت کتابخانه های استان در مجموع و در مقایسه با میانگین کشوری مطلوب است، اظهار داشت: گر چه وضعیت کتابخانه های استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است اما این وضعیت از استادنداردهای جهانی فاصله دارد و باید تلاش شود تا چند سال آینده به این استانداردها نزدیکتر شویم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان تعداد کتابخانه های عمومی و مشارکتی استان را 58 باب عنوان کرد و افزود: نسبت تعداد کتابخانه های عمومی به جمعیت استان 70.8 درصد است که بالاتر از میانگین کشوری با نسبت 34.9 درصد است.

سیاح مساجد، مدارس و مجتمع های آموزشی آموزش و پرورش را ظرفیتهای خوبی جهت افزایش تعداد کتابخانه ها دانست و گفت: با احداث کتابخانه در کنار هر مسجد و مدسه ای که وجود دارد یا در حال احداث است می توان فاصله موجود با شاخص های جهانی را کاهش داد.

وی با بیان اینکه وضعیت کتابخانه های عمومی شهر زنجان در همه زمینه ها پایین تر از شهرستانهای استان است، تأکید کرد: تا دو سال آینده با ارائه راهکارهای کاربردی باید شاخصهای همه زمینه های کتابخانه ها در شهر زنجان حداقل به میزان شهرستان های استان برسد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان از ساخت دو کتابخانه در شهرکهای شهر زنجان توسط شهرداری خبر داد و افزود: با ساخت این دو کتابخانه علاوه بر کاهش مشکل کمبود کتابخانه در شهرک های زنجان تعداد کتابخانه ها نیز افزایش می یابد.

سیاح بر لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی، تصریح کرد: آنچه که بیشتر از فضاهای فیزیکی و تعداد کتابخانه ها اهمیت دارد ایجاد فرهنگ کتابخوانی در میان تک تک اعضای جامعه و کتابخوان تربیت شدن افراد است.