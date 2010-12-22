استخدام 1200 فرزند شاهد و جانباز در ادارات همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم مطهری گفت: از سال 84 تاکنون سه هزار و 413 مجوز استخدام برای دستگاه های اجرایی استان همدان صادر شده که از این تعداد هزار و 211 نفر از فرزندان شاهد و جانبازان بالای 25 درصد به استخدام دولت در آمده اند.

مطهری با بیان اینکه براساس قانون، دستگاه های اجرایی باید حداقل 25 درصد از مجوزهای استخدامی خود را به خانواده های شاهد و ایثارگر اختصاص دهند، افزود: با دستگاه های اجرایی که این قانون را رعایت نکنند، برخورد می شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر دستگاهای دارای مجوز استخدام در جذب نیروها از بنیاد شهید استعلام نکنند، استانداری هیچگونه همکاری با این دستگاه نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده این امر استانداری از دادن مجوز استخدام و شماره مستخدم امتناع و استخدام را لغو خواهد کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان نیز با بیان اینکه در جذب فرزندان شاهد و ایثارگر در دستگاه‌ها و سازمان‌ها انتظار بیشتر از این است، اظهار داشت: باید حداقل 30 درصد جذب نیروها از این قشر باشد.

امیر خجسته با تأکید بر لزوم استعلام از بنیاد شهید در خصوص جذب نیروی جدید در سازمان‌ها و دستگاه‌ها، گفت: هر گونه به کارگیری و جذب نیرو بدون استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان، از اعتبار ساقط است.