به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد ربیع احمد خانی ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن عمومی کتابخانه های استان زنجان با بیان اینکه 19 شهرک در شهر زنجان فاقد کتابخانه است، تعداد کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان را 14 باب عنوان کرد و افزود: این تعداد کتابخانه پاسخگوی نیازهای 37 درصد مراجعان است و این در حالیست که مطابق با استاندارد جهانی باید 37 کتابخانه در شهرستان زنجان وجود داشته باشد.

احمد خانی تعداد کتابخانه های عمومی شهرک های زنجان را بسیار ناچیز دانست و تصریح کرد: در شهرکهایی همانند اسلام آباد حتی اگر پنج کتابخانه هم ساخته شود کم است و در حال حاضر اگر سه برابر ظرفیت را هم ایجاد کنیم باز پاسخگو نخواهد بود.

وی اظهار داشت: با توجه به نقشه راهی که توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور تهیه شده است تا پایان سال 1393، 23 کتابخانه عمومی در شهرستان زنجان و 68 کتابخانه عمومی استاندارد در استان زنجان وجود داشته باشد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان تعداد کتابخانه های در حال احداث استان را هشت باب عنوان کرد و افزود: از این تعداد چهار کتابخانه در شهر زنجان احداث می شود و برای ساخت کتابخانه در تمامی شهرک های زنجان برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته است که با تأمین اعتبار طی چند سال آینده احداث می شود.

احمد خانی با اشاره به جمعیت 370 هزار نفری شهرستان زنجان، خاطر نشان کرد: این جمعیت نیازمند بیش از 741 هزار جلد کتاب است اما در حال حاضر 190 هزار جلد کتاب در کتابخانه های شهرستان زنجان موجود است و این تعداد 25 درصد از نیازهای مراجعین را پوشش می دهد.

وی نبود اعتبار و بودجه لازم جهت تجهیز کتابخانه های موجود یا در حال احداث را از جمله مشکلات اداره کل کتابخانه های عمومی استان عنوان کرد و گفت: در بسیاری از موارد به دلیل عدم امکان تجهیز کتابخانه با اینکه فضای فیزیکی آن آماده است کتابخانه بهره برداری نمی شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، با بیان اینکه اداره کل کتابخانه های عمومی استان 170 میلیون تومان بدهی تجهیزات دارد، خواستار کمک مالی از سوی مراجع ذیربط شد و افزود: در حال حاضر فضای 41 باب کتابخانه در روستاهای بالای 1500 نفر جمعیت آماده است اما به دلیل عدم تأمین تجهیزات بهره برداری نشده است.

احمد خانی رتبه استان زنجان در زمینه تعداد اعضای کتابخانه های عمومی و عضویت مردم، نامطلوب دانست و گفت: زنجان دارای رتبه 14 در این زمینه در بین سایر استان های کشور است اما در بخش دیداری و شنیداری کتابخانه های عمومی دارای رتبه نخست کشور هستیم.