قرائتخانه در پارکهای زنجان احداث می شود

ناصر موسوی در حاشیه جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اعلام این خبر افزود: با توجه به حضور مردم و جوانان در پارک ها به ویژه در فصول گرم سال، قرائت خانه هایی در پارک ها و فضاهای سبز بزرگ زنجان جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان احداث می شود.

وی با اشاره به نبود کتابخانه در شهرک های شهر زنجان و کمبود سرانه کتابخانه در زنجان، اظهار داشت: شهرداری زنجان سال آینده با هزینه خود دو کتابخانه عمومی در شهرک "گلشهر کاظمیه" که در آینده نزدیک 70 هزار نفر در آن استقرار می یابند و شهرک "الهیه" احداث خواهد کرد.

شهردار زنجان با بیان اینکه شهرداری زنجان در زمینه کمک به احداث کتابخانه و قرار دادن مجوزهای لازم مشکلی ندارد، به فضای سبز موجود در منطقه "سرجنگلداری" شهر زنجان اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در این منطقه پارکی وجود ندارد و نزدیکتری پارک به این منطقه در فاصله یک کیلومتری آن قرار داد بهتر است این فضا به صورت پارک باقی بماند.

موسوی ادامه داد: در هر صورت با تصویب این مورد و تأیید در جلسه شهرداری آمادگی واگذاری آن جهت احداث مسجد یا کتابخانه و یا هر دوی آنهاست.