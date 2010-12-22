کرمانشاه اصلی ترین دروازه صادرات صنعتی به کشور عراق است

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با اشاره به وجود 21شهرک و ناحیه صنعتی در استان کرمانشاه، اظهار داشت: وجود این تعداد شهرک و ناحیه صنعتی در استان بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری امن در این خطه از کشور را فراهم کرده که در این میان شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه در راستای سیاست گذاری و برنامه ریزی متناسب با نیازهای صنعتی استان و ایجاد بستر مناسب در جهت تجمیع و توسعه صنایع در شهرک های صنعتی نقش اساسی را ایفا کرده است.

وی ارتقاء جایگاه صنایع کوچک و اشتغال صنعتی،نوسازی صنایع کوچک به منظور رقابت پذیر کردن و رشد و بالندگی آنها، ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرک های صنعتی، تامین تاسیسات و خدمات ضروری مورد نیاز متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان را از جمله اهداف این شرکت برشمرد و تصریح کرد: این شرکت با توسعه زیر ساخت ها پذیرای سرمایه گذاران از اقصی نقاط دنیا جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف در استان کرمانشاه است.

شهرک صنعتی فرامان بهترین شهرک صنعتی غرب کشور است

شاهمرادی در ادامه با بیان اینکه شهرک صنعتی فرامان به دلیل موقعیت خاص و ویژه ای که دارا می باشد، یکی از بهترین شهرک های صنعتی غرب کشور است،گفت: این شهرک صنعتی به دلیل نزدیکی به فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه و نیز عبور ایستگاه راه آهن غرب کشور از میان آن و با توجه به دسترسی به مرز عراق به عنوان دروازه صادارات، یکی از بهترین شهرک های صنعتی غرب کشور است.

وی در ادامه اظهار داشت: زیر ساخت های شهرک صنعتی فرامان به خوبی فراهم شده است و دارای مزایایی از جمله آب، برق، گاز و مناسب ترین سیستم های تصفیه خانه ای و فیبر نوری می باشد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه در خصوص توسعه این شهرک نیز گفت: با توسعه و خریداری زمین های مجاور مساحت این منطقه صنعتی به بالغ بر هزارو500هکتار افزایش بافته است.

شاهمرادی در ادامه با اشاره به جایگاه استان کرمانشاه در سطح کشور به لحاظ زیر ساخت ها و شاخص های شهرک های صنعتی کشور، گفت: بر اساس آمار و اطلاعات مقایسه ای استان کرمانشاه از نظر زیرساخت ها صنعتی در جایگاه مطلوبی درکشور قرار دارد.

بزرگترین پارک تفریحی صنعتی غرب کشور در کرمانشاه احداث می شود

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به احداث بزرگترین پارک تفریحی صنعتی غرب کشور در شهرک صنعتی بیستون استان کرمانشاه، گفت:هدف از احداث این پارک تفریحی در محیطی صنعتی ایجاد فضایی مطلوب جهت استفاده عموم مردم، مسافران و به ویژه خانواده صنعتگران می باشد.

وی اظهار داشت: احداث این پارک تفریحی در مجاورت فضایی صنعتی علاوه بر معرفی پتانسیل های صنعتی استان و جذب سرمایه گذاران جدید، همواره باعث می شود در جهت دستیابی به صنعت سبز در شهرک های صنعتی در غرب کشور پیشقدم باشیم.

وی با بیان اینکه مساحت فاز عملیاتی پارک تفریحی شهرک صنعتی بیستون 4.5 هکتار است، افزود: اعتبار تخصیص یافته به این پروژه بالغ بر چهار میلیارد ریال است که در فاز اول که اجرای آن شش ماه بطول می انجامد مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه خواهد داشت.

شاهمرادی تصریح کرد: پروژه احداث پارک تفریحی شهرک صنعتی بیستون شامل ایجاد فضای سبز، اجرای معابر سواره رو و پیاده رو، استراحتگاه جهت توقف بازدید کنندگان و مسافران، پارک کودکان، آب نما و سرویس های خدماتی و بهداشتی است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه و عنایت ویژه مسئولین به توسعه صنعتی استان و نیز ایجاد شهرک ها و ناحیه های صنعتی بزرگ و تامین زیر ساخت های لازم، این استان هم اکنون پذیرای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف است و بی تردید سرمایه گذاری در این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی بعنوان مرکزیت غرب کشور و هم مرزی با کشور عراق توجیه اقتصادی قابل قبولی دارد.