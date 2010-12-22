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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

فرصت دوساله ایران برای طرح پیشنهاد بانک اسلامی زنان

فرصت دوساله ایران برای طرح پیشنهاد بانک اسلامی زنان

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه ایران به مدت دو سال ریاست اجلاس وزاری زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد در این مدت فرصت باقی است تا طرح ایجاد بانک اسلامی زنان مطرح شود.

پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرار بود پیشنهاد تشکیل بانک اسلامی زنان بین کشورهای عضو OIC مطرح شود ولی چون باید قبل از طرح این پیشنهاد در دبیرخانه تایید می شد اعلام شد که فعلا زمان طرح این پیشنهاد نیست ولی ریاست ایران بر این اجلاس بهترین فرصت است تا در این مدت چنین پیشنهادهایی مطرح شود.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد بنیاد کارآفرینی و تعاون زنان قرار بود در این اجلاس به عنوان تجربه ای مثبت مطرح شود که به دلیل کثرت مذاکرات مطرح شده زمان طرح آن در اجلاس فراهم نشد.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده گفت: البته در مدت ریاست ایران می توان این تجربه موفق ایران به سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ارایه شود.

اجلاس وزرای امور زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به مدت سه روز از تاریخ 28 آذرماه جاری در سالن اجلاس تهران به ریاست ایران برگزار شد.

کد مطلب 1215435

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