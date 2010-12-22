به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در مورد دیدار استیل آذین برابر نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه به جز شکست تلخ مقابل فولاد در جام حذفی که باعث شد تا از این جام کنار برویم، در دو بازی دیگری که محمد خاکپور سرمربی ما بوده است، چهار امتیاز گرفته ایم و این موضوع ما را به آینده امیدوارتر کرده است.

وی با اشاره به اینکه این چهار امتیاز کافنی نیست، افزود: نباید در لیگ راحت امتیاز از دست بدهیم زیرا تعلل در هر بازی، ما را متضرر کرده و با ادامه این روند سرنوشت تلخی در انتظارمان خواهد بود. پس بهتر است با تلاش و کوشش بیشتر قدر فرصت ها را بدانیم و با کسب امتیازات لازم جایگاه مناسبی در جدول رده بندی به خودمان اختصاص دهیم.

کاپیتان استیل آذین ادامه داد: شاید نیم فصل و تعطیلات اجباری لیگ بهترین فرصت برای ما باشد تا دوباره خودمان را بسازیم و با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت پای به ادامه مسابقات بگذاریم. ما بازیکنان و کادرفنی خوبی داریم اما لازم است که بیشتر با هم هماهنگ شویم و این تعطیلات فرصت مناسبی است که امیدوارم به بهترین شکل از آن استفاده کنیم.

مهدوی‌کیا در مورد بازی روز پنجشنبه با نفت تهران هم گفت: تمام بازی‌ها سخت است و تیم‌ها به سختی به یکدیگر امتیاز می‌دهند. مقابل این تیم خوب و جوان کار سختی داریم اما باید ببریم تا از قعر جدول فاصله بگیریم. امیدوارم با رفع مصدومیت و با اجازه کادرپزشکی و فنی تیم بتوانم در این دیدار به میدان رفته و به استیل آذین کمک کنم.

کریمی: 4 امتیاز از دوبازی در آغاز نیم فصل دوم خوب است

علی کریمی هم در مورد وضعیت استیل آذین گفت: از دو بازی نیم فصل دوم چهار امتیاز بدست آوردیم که نتیجه خوبی بوده و می‌تواند نوید بخش روزهای خوب برای استیل آذین باشد تا ناکامی‌های گذشته را فراموش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شاید بهترین موقع برای ما تعطیلات نیم فصل است تا محمد خاکپور راحت‌تر بتواند با فرصتی که دارد تاکتیک‌های مورد نظرش را در تیم پیاده کند، به همین دلیل به نظرم باید این زمان حساس را از دست ندهیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه مصدومیت را پشت سر گذاشته و مشکلی برای همراهی این تیم در بازی با نفت تهران ندارد، تصریح کرد: بازی سختی را در پیش داریم، مانند همه بازی‌های دیگر. همه تیم‌ها از لحاظ توانایی، قدرت و پتانسیل به هم نزدیک شده‌اند و هیچ تیمی حاشیه امنیت ندارد. ما هم شرایط خوبی در جدول نداریم و باید برای فاصله گرفتن از انتهای جدول این 3 امتیاز را کسب کنیم.

کریمی در پایان گفت: قطعا با یک پیروزی شرایطمان در جدول بهتر می شود. امیدوارم در این بازی، 3 امتیاز را بگیریم تا با خیالی آسوده تر به استقبال تعطیلات نیم فصل برویم.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و استیل آذین در هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا پنجشنبه با قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.