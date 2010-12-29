طرح عضویت خانوادگی در کتابخانه های زنجان اجرا می شود

محمد ربیع احمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: در این طرح، کتابخوانی و اختصاص زمانی برای مطالعه روزانه در خانواده ها ترویج شده و عضوگیری در کتابخانه ها به صورت خانوادگی انجام می شود.

احمدخانی با اشاره به شیوه اجرای طرح گفت: در صورت عضویت سه نفر از اعضای خانواده در یکی از کتابخانه های تحت پوشش استان، عضویت سایر افراد خانواده رایگان خواهد بود.

وی با بیان اینکه تخفیف 50 درصدی برای خانواده هایی که برای اولین بار به کتابخانه مراجعه می کنند و برای خانواده اعضای کتابخانه تعلق می گیرد، یادآور شد: افراد می توانند با داشتن اصل و تصویر شناسنامه یکی از والدین، یک قطعه عکس 3 در 4 هر یک از افراد خانواده، اصل یا تصویر فیش تلفن منزل و ارائه مدارک مبنب بر دانش آموز یا دانشجو بودن افراد خانواده جهت ثبت نام اقدام نمایند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان با بیان اینکه مشوق هایی نیز به منظور جذب خانواده ها به کتابخانه و توسعه کتابخوانی و مطالعه در نظر گرفته شده است، افزود: از جمله این مشوق ها تخفیف در مبلغ عضویت، تعیین جوایزی برای خانواده های منتخب در این زمینه و انتخاب خانواده کتابخوان نمونه خواهد بود.

احمدخانی خاطرنشان کرد: همچنین امکان امانت کتاب توسط هر یک از اعضا برای دیگر افراد خانواده که فرصت کافی جهت مراجعه حضوری به کتابخانه ندارند نیز میسر خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای طرح عضویت خانوادگی گفت: در این طرح سفارش و امانت کتاب توسط والدین و افراد خانواده که فرصت و امکان مراجعه حضوری به کتابخانه را ندارند فراهم می شود همچنین امکان رزرو تلفنی، ارسال کتاب از طریق پست و پیک موتوری و امکان گفتگوی تلفنی و ارائه مشاوره اطلاعاتی توسط کتابدار به هر یک از اعضای خانواده به منظور تعیین نیاز مطالعاتی فراهم شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، عضویت رایگان خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، امکان سفارش غیر حضوری کتاب توسط هر یک از اعضای خانواده به منظور تهیه کتاب در طرح "کتاب من"، صدور کارت عضویت جداگانه برای هر یک از اعضای خانواده و استفاده از آرم طرح عضویت خانوادگی در کارت عضویت به منظور تسهیل در روند ارائه خدمات به این دسته از اعضا را از دیگر مزایای این طرح بر شمرد.

احمدخانی توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه مفید در خانواده ها، غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها و تحقق یادگیری و مطالعه مادام العمر را از جمله اهداف طرح عضویت خانوادگی دانست و اظهار داشت: ایجاد سهولت و استفاده اقشار مختلف از کتابخانه ها در راستای برنامه های تکریم ارباب رجوع، برنامه ریزی برای ترغیب اختصاص زمانی ویژه برای مطالعه در خانواده ها، فراگیر شدن جمعیت استفاده کنندگان کتابخانه ها و جلوگیری از رشد یک سویه اعضای کتابخانه ها (دانش آموزان پشت کنکوری) از دیگر اهداف طرح است.

وی ارائه سیرهای مطالعاتی مفید و بصیرت بخش برای خانواده ها، گسترش و نفوذ برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی و آشنایی خانواده ها با فعالیتهای کتابخانه و مشارکت در فعالیت های فوق برنامه کتابخانه ها را از دیگر اهداف طرح عضویت خانوادگی عنوان کرد.

احمدخانی با بیان اینکه خانواده از نظر تعداد کوچکترین و از نظر اثر بخشی مهم ترین نهاد اجتماعی است، تصریح کرد: زمانی که والدین مطالعه نموده و از خواندن لذت می برند، این احساس به فرزندان منتقل می شود و آنها نیز همانند پدر و مادر خود از خواندن لذت می برند، اما چنانچه والدین خود اهل مطالعه نبوده و کتاب جایگاهی نزد آنان نداشته باشد، متقاعد کردن فرزندان برای مطالعه بسیار مشکل می شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان خاطر نشان کرد: سرانه مطالعه، میزان تولید، مصرف اطلاعات و کالاهای فرهنگی از شاخص های توسعه یافتگی هر جامعه محسوب می شود.