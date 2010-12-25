شاخصهای کتابخانه ای در ابهر بالاتر از میانگین استان زنجان است

علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به چهار شاخص تعداد کتاب، تعداد کتابخانه ها، زیر بنا و تعداد صندلی کتابخانه ها در تعین میزان استاندارد بودن کتابخانه ها، اظهار داشت: استان زنجان با وجود 51 کتابخانه، 79 درصد نیازهای مراجعین را پوشش داده و این در حالیست که شهرستان ابهر با دارا بودن 15 کتابخانه، دارای میانگین 115 درصدی نسبت به استان است.

یوسفی افزود: در زمینه های تعداد کتاب، زیر بنا و تعداد صندلی نیز ابهر با داشتن میانگین 56، 100 و 115 درصد بالاتر از میانگین استانی با آمار 36، 65.5 و 51 درصد است.

کتابخانه مرکزی ابهر در انتظار تأمین اعتبار است

وی با اشاره به کلنگ زنی کتابخانه مرکزی ابهر در مهر ماه امسال، عدم تأمین اعتبار این پروژه را مهمترین مشکل آن عنوان و خاطر نشان کرد: اجرای این پروژه با اعتبار 165 میلیون ریال مصوب شده است اما در سالجاری فقط برای بخش مطالعه آن تأمین اعتبار شده و در سایر بخش ها با کمبود اعتبار مواجه هستیم.

فرماندار ابهر خواستار تأمین اعتبار این کتابخانه شد و گفت: در جلسه ای که با حضور استاندار برگزار شد مقرر شد اعتبار این پروژه در سفر سوم رئیس جمهور به استان از محل اعتبارات ملی تامین شود.

سه کتابخانه دهه فجر امسال در شهرستان ابهر احداث می شود

یوسفی از احداث سه کتابخانه دیگر تا دهه فجر امسال در شهرستان ابهر خبر داد و افزود: با تأمین منابع مالی سه کتابخانه دیگر در شهرستان ابهر ساخته شده و تعداد کتابخانه های عمومی ابهر به 18 باب افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: طبق استانداردهای موجود شهرستان ابهر باید 13 کتابخانه داشته باشد که خوشبختانه با وجود 15 کتابخانه برای هر هشت هزار و 668 نفر یک کتابخانه وجود دارد و ابهر را در جایگاه ممتازی در این زمینه قرار داده است.

فرماندار ابهر گفت: با توجه به کمبود منابع مالی در زمینه ساخت کتابخانه و تجهیز آن و همچنین لزوم ساخت کتابخانه در روستاها جهت افزایش مطالعه و ترویج کتابخوانی می توان از فضاهای مازاد یا مدارس نیمه فعال با استفاده از کمک خیرین به ایجاد کتابخانه اقدام نمود.

یوسفی افزود: این امر با توجه به لزوم و مفید بودن آن چند سالی است که در روستاهای شهرستان ابهر در حال انجام است.