1500 کتابخانه کلاسی در مدارس زنجان ایجاد می شود

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر هزار کتابخانه آموزشگاهی در مدارس استان وجود دارد، افزود: ایجاد هزار و 570 کتابخانه کلاسی نیز در در مدارس استان پیگیری می شود.

عباسی مجتمع های آموزشی آموزش و پرورش استان در مناطق مختلف را از جمله ظرفیت های موجود جهت افزایش تعداد کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی به ویژه در میان دانش آموزان عنوان کرد.

وی از آمادگی آموزش و پرورش در راستای کمک به افزایش و ایجاد کتابخانه در استان خبر داد و اظهار داشت: مدارسی که در حال تخریب بوده یا دیگر مورد استفاده نیستند به ویژه در روستاها می تواند به عنوان کتابخانه توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان افزایش فرهنگ مطالعه در میان دانش آموزان را ضروری دانست و بر انجام اقدامات مورد نیاز جهت افزایش این امر تأکید کرد.