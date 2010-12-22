30 درصد شهرکهای صنعتی گلستان پویا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی ظهر چهارشنبه در پنجمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری علی آباد کتول افزود: مهارت آموزی و دانش آفزایی مشاغل در استان به صورت چشمگیری با شرکت در کلاسهای ویژه افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: سال 32 هزار نفر در گلستان برای کسب شغل مناسب ثبت نام کرده اند.
علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد کتول نیز گفت: سهم شهرستان علی آباد کتول امسال دو هزار و 511 شغل تعیین شده که بیشتر آن محقق شده است.
وی افزود: باید زمینه افزایش سرمایه گذاری در جهت ایجاد مشاغل مختلف در شهرستان بیشتر شود تا سرمایه گذار جذب شود.
شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.
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