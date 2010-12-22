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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

30 درصد شهرکهای صنعتی گلستان پویا نیستند

30 درصد شهرکهای صنعتی گلستان پویا نیستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: 25 تا 35 درصد شهرکهای صنعتی استان پویا نیستند و باید سرمایه گذاری در استان بیشتر تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی ظهر چهارشنبه در پنجمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری علی آباد کتول افزود:  مهارت آموزی و دانش آفزایی مشاغل در استان به صورت چشمگیری با شرکت در کلاسهای ویژه افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: سال 32 هزار نفر در گلستان برای کسب شغل مناسب ثبت نام کرده اند.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد کتول نیز گفت: سهم شهرستان علی آباد کتول امسال دو هزار و 511 شغل تعیین شده که بیشتر آن محقق شده است.
 
وی افزود: باید زمینه افزایش سرمایه گذاری در جهت ایجاد مشاغل مختلف در شهرستان بیشتر شود تا سرمایه گذار جذب شود.

شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.
 
کد مطلب 1215444

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