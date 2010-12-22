نقاط حادثه خیز جادهای استان زنجان به 60 نقطه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرکل راه و ترابری استان زنجان، غلامرضا سقندلی ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته راهداری و حمل و نقل در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه وزارت راه در تلاش برای حذف کلیه محورهای حادثه خیز در استان است، افزود: اقدامات بسیار خوبی در راستای شناسایی نقاط حادثه خیز استان صورت گرفته است.

وی با تأکید براینکه 790 روستا در استان از راه مناسب آسفالته و شنی برخوردارند، ادامه داد: این میزان معادل 86/85 درصد کل راههای استان است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 95 درصد جمعیت روستاهای استان دارای راه روستایی هستند که 568 مورد از این راهها آسفالته و 222 مورد نیز شنی می باشد.

سقندلی در ادامه سهم اعتبارات ملی و استانی راه و ترابری استان را 65 میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: اعتبارات استانی راه و ترابری زنجان معادل 22 میلیارد و 500 میلیون تومان است و این در حالی است که اعتبارات ملی حوزه راه و ترابری معادل دو برابر اعتبارات استانی یعنی 43 میلیارد تومان است.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان با بیان اینکه تنها 4 تا 6 درصد از اعتبارات احداث راهها در بحث نگهداری هزینه می‌شود، گفت: اعتبارات بخش نگهداری راه ها به هیچ وجه جوابگو نیست.

سقندلی با اشاره به اینکه بخش نگهداری راهها نسبت به احداث آن از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: متأسفانه این اعتبارات در حد یک دهم نیز به این بخش اختصاص نمی یابد و نگهداری راهها با حداقل هزینه ها انجام می گیرد.

وی عمر متوسط ماشین آلات سنگین حوزه راهداری را 23 سال دانست و افزود: خوشبختانه این عمر متوسط طول چهارسال گذشته به 17 سال کاهش پیدا کرده است. همچنین عمر متوسط ماشین آلات نیمه سنگین از 21 سال به 16 سال و ماشین آلات سبک نیز از 19 سال به 8 سال کاهش یافته است.