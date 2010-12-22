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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

نقاط حادثه خیز جادهای استان زنجان به 60 نقطه کاهش یافت

نقاط حادثه خیز جادهای استان زنجان به 60 نقطه کاهش یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان زنجان گفت: با شناسایی 126 نقطه حادثه خیز در جاده های استان زنجان بخش عمده این نقاط اصلاح شد که در حال حاضر این تعداد به 60 مورد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرکل راه و ترابری استان زنجان، غلامرضا سقندلی ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته راهداری و حمل و نقل در جمع خبرنگاران  با تاکید بر اینکه وزارت راه در تلاش برای حذف کلیه محورهای حادثه خیز در استان است، افزود: اقدامات بسیار خوبی در راستای شناسایی نقاط حادثه خیز استان صورت گرفته است.
 
وی با تأکید براینکه 790 روستا در استان از راه مناسب آسفالته و شنی برخوردارند، ادامه داد: این میزان معادل 86/85 درصد کل راههای استان است.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین 95 درصد جمعیت روستاهای استان دارای راه روستایی هستند که 568 مورد از این راهها آسفالته و 222 مورد نیز شنی می باشد.
 
سقندلی در ادامه سهم اعتبارات ملی و استانی راه و ترابری استان را  65 میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: اعتبارات استانی راه و ترابری زنجان معادل 22 میلیارد و 500 میلیون تومان است و این در حالی است که اعتبارات ملی حوزه راه و ترابری معادل دو برابر اعتبارات استانی یعنی 43 میلیارد تومان است.
 
مدیرکل راه و ترابری استان زنجان با بیان اینکه تنها 4 تا 6 درصد از اعتبارات احداث راهها در بحث نگهداری هزینه می‌شود، گفت: اعتبارات بخش نگهداری راه ها به هیچ وجه جوابگو نیست.

سقندلی با اشاره به اینکه بخش نگهداری راهها نسبت به احداث آن از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: متأسفانه این اعتبارات در حد یک دهم نیز به این بخش اختصاص نمی یابد و نگهداری راهها با حداقل هزینه ها انجام می گیرد.

 وی عمر متوسط ماشین آلات سنگین حوزه راهداری را 23 سال دانست و افزود: خوشبختانه این عمر متوسط طول چهارسال گذشته به 17 سال کاهش پیدا کرده است. همچنین عمر متوسط ماشین آلات نیمه سنگین از 21 سال به 16 سال و ماشین آلات سبک نیز از 19 سال به 8 سال کاهش یافته است.
کد مطلب 1215447

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