آغاز دوره مشترک MBE دانشگاه امیرکبیر و یک دانشگاه آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، داود فدایی - مدیر گروه MBE دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: هدف از اجرای دوره مدیریت اجرایی مهندسی، توانمندسازی مدیران و کارشناسان شاغل در کشور از طریق اجرای مدلی مبتنی بر کاربرد مفاهیم در محل کار و سنجش آن از طریق افزایش میزان بهره وری هر یک از دانشجویان است.

وی افزود: این دوره در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد شده و دانشجویان در این دوره مدتی را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدتی نیز در آلمان تحصیل می کنند.

فدایی درباره شیوه صدور مدرک فارغ التحصیلان دوره مدیریت اجرایی مهندسی گفت: دانشجویان پس از فارغ التحصیلی یک مدرک معتبر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یک مدرک معتبر بین المللی از دانشگاه اشتاین بایس آلمان دریافت می کنند.

مدیر گروه MBE دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در این دوره هر دانشجو آموخته های خود را جهت رفع مشکلات موجود در محل کار خود با استفاده از یک استاد ایرانی و یک استاد آلمانی و مدیران ارشد خود در محل کار اقدام می کند.