گلستان و سامسون ترکیه خواهر خوانده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن حسین پور سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئولان شهر سامسون، ضمن بر شمردن مشابهت های ظاهری و فرهنگی بین دو استان گلستان و سامسون، خواستار همکاری مسئولان دو استان در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و مسائل شهری شد.

وی در دیدار با آکسوی استاندار سامسون ضمن اعلام اینکه هر دوطرف از ظرفیت ها و توانائی های لازم برای همکاری در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، ورزشی برخوردارند، گفت: طی ماه های گذشته، ارتباط و همکاری خوبی بین برخی از استان های دو کشور با هم برقرار شده است.

وی افزود: در سفر استاندار کرمانشاه به استان غازی آنتپ ترکیه، زمینه همکاری های این دو استان مهیا و تفاهم نامه ای نیز در این زمینه به امضاء رسید.



دعوت از استاندار سامسون برای سفر به گلستان

سفیر ایران در ترکیه با اشاره به تلاش سفارت جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد رابطه بین استان های دو کشور، به علاقه موجود جهت همکاری بین دو استان گلستان و سامسون اشاره کرد و افزود: برای تحقق چنین امری استاندار گلستان از استاندار سامسون برای سفر به آن استان دعوت بعمل آورده است که این سفر در فروردین و یا اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار اراده مقامات دو کشور را در ارتقای روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی و تجاری بین دو کشور جدی اعلام کرد و افزود: بر این اساس استان های مختلف دو کشور می توانند با هم مرتبط شده و برای تحقق چنین هدفی تلاش کنند.



سفیر ایران با اعلام اینکه کشورمان قصد دارد تا بخشی از کالاهای وارداتی خود را به جای استفاده از بنادر جنوب ایران، از بنادر ترکیه وارد کند، گفت: ما انتظار داریم دولت ترکیه در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم آورد.



حسین پور با اشاره به استقبال شرکت های تجاری ترکیه از بازاراقتصادی ایران، از استاندار سامسون خواست تا به همراه هیاتی مرکب از مسئولان استانداری، شهردار، رئیس اتاق بازرگانی و تجار و بازرگانان به استان گلستان در ایران سفر کند تا از نزدیک با ظرفیت های این استان آشنا شود.



حسین آکسوی استاندار سامسون در این دیدار، گفت: ما نیز با شما هم عقیده ایم و باید برای تحقق هدف دستیابی به 30 میلیارد دلار حجم تجارت سالیانه میان دو کشور، از همه ظرفیت ها و توانائی ها از جمله ظرفیت استان های مختلف دو طرف نهایت بهره برداری بعمل آید.



در نشست دیگری که در محل اتاق بازرگانی، تجارت و صنایع این شهر با حضور تنی چند از مقامات این استان و تجار و بازرگانان استان سامسون برگزارشد، دو طرف راه های توسعه و همکاری بین دو استان گلستان و سامسون را مورد بحث و بررسی قرار دادند.



سفیرکشورمان با اشاره به اینکه تاکنون برای 20 استان ترکیه زمینه همکاری با استان های ایران فراهم شده است، از مسئولان بخش های مختلف تجاری، صنعتی و بازرگانی استان سامسون خواست با سفر به ایران، زمینه همکاری های گسترده بین این استان با استان گلستان را فراهم آورند.



رئیس اتاق بازرگانی، تجارت و صنایع استان سامسون در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادات سفیر جمهوری اسلامی ایران، تعاملات استانی را بهترین روش برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور خواند و افزود: شهر سامسون با داشتن سه بندر و پنج شهرک صنعتی و یک کارخانه بزرگ ذوب آهن و راه های ارتباطی زمینی، ریلی، هوائی و دریائی از موقعیت ویژه ای برای رابطه با استان گلستان برخوردار است.