به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان درباره نتایج جلسه کمیته تیم‌های ملی که پیش از ظهر امروز برگزار شد، گفت: در این جلسه درباره تیم ملی فوتبال ساحلی بحث شد و با توجه به اینکه "مارکو اوکتایو" سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی در مدت زمان کم حضور در ایران بازده خوبی داشته و ایران توانست در رقابت‌های المپیک ساحلی عمان به مدال برنز برسد، قرار شد که قرارداد با مارکو اوکتایو 6 ماه تمدید شود و این مربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای 2 ماه آینده و حضور در رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2011 ایتالیا در عمان آماده کند . ضمن اینکه قرار است دستیاران ایرانی برای مارکو مشخص شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به پرسش درباره نحوه انتخاب مربیان تیم‌های جوانان، امید و بزرگسالان گفت: سه بحث مطرح شد که در مبحث اول درباره وضعیت تیم جوانان ایران قرار شد تا براساس اولویت الزام مربی داخلی یا خارجی برای این تیم انتخاب شود و هر چه زودتر مشغول به کار شود در رده تیم ملی امید که اسفندماه در رقابت‌های مقدماتی المپیک باید شرکت کند کار باید سریع‌تر پیش رود و کمیته فنی فراخوان دهد تا با همکاری کمیته روابط بین الملل مربی داخلی و یا خارجی برای این تیم انتخاب شود.

وی در ادامه افزود: البته ترجیح ما بیشتر برای تیم ملی امید یک مربی خارجی خوب است البته باید برنامه کادر فنی قبلی هم پیش رود و به نظر من مربی جدید هم از تجربیات غلامحسین پیروانی استفاده کند و حتی استفاده از تجربیات کمک‌های پیروانی هم می تواند مثمرثمر باشد. البته این تیم یک سال و نیم پیش تشکیل شده و کادر فنی نیز هم زحمات زیادی کشیده‌اند.

کفاشیان درخصوص انتخاب سرمربی تیم ملی گفت: ترجیح‌مان این است که برای سرمربیگری تیم ملی یک مربی خارجی قوی با سابقه و رزومه قابل توجه و فعال انتخاب کنیم و حتی پیش از آغاز رقابت‌های جام ملت‌ها مربی جدید معرفی شود تا این مربی بتواند در جام ملت‌ها تیم ملی را زیر نظر بگیرد.

کفاشیان در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از مربیان ایرانی در تیم‌های ملی گفت: ما هنوز پرونده استفاده از مربیان ایرانی را نبسته‌ایم چرا که مربیان داخلی خیلی خوبی در لیگ برتر داریم که کارنامه‌شان در عملکرد تیم‌های خوب‌شان مشخص است اما ممکن است اگر سراغ آنها برویم تیم‌های لیگ برتری‌شان را رها نکنند اما ترجیحا برای مربیان خارجی تیم‌های جوانان، امید و بزرگسالان از دستیاران ایرانی استفاده خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوالی که چرا فدراسیون در این سه سال نتوانسته اسپانسر مناسبی برای تیم‌های ملی پیدا کند گفت: متاسفانه در این سه سال نتوانستیم اسپانسر پیدا کنیم و این یکی از نقاط ضعف ماست. درآمدهای ما مقطعی بوده و یا از بودجه سازمان تربیت بدنی کمک گرفته‌ایم البته سایپا قرار بود اسپانسر ما باشد اما این اتفاق نیفتاد و آنها اسپانسر نمایشی بودند یعنی نه چیزی عاید آنان شد و نه چیزی عاید ما.

وی افزود: اسپانسر داخلی به آن صورت نداریم و اسپانسر خارجی قدم جلو نگذاشتند. البته مشکل ما در داخل شاید به این دلیل باشد که در ایران معنی اسپانسر درک نشده است. در واقع اسپانسر واقعی ما دولت است. اما اگر تیم ما در جام ملت‌های آسیا خوب عمل کند و تا در مراحل پایانی صعود کند ممکن است اسپانسرهای خارجی هم سراغ ما بیاید.

کفاشیان در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حریف تدارکاتی آفریقایی تیم ملی ایران آنگولاست یا نه گفت: بهتر است در این باره از کمیته روابط بین الملل سوال بپرسید.