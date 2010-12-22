مجلس شیب اجرای هدفمندی یارانه ها را غیر قانونی دانست

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جلسه غیر علنی امروز مجلس گفت: نمایندگان مجلس در این جلسه شیب افزایش قیمت های حامل های انرژی را خارج از چارچوب های قانونی دانستند و در گفتگوهای خود با وزیر اظهار داشتند که مقرر شده بود برای سال 89 سقف درآمدهای دولت 20 میلیارد تومان باشد که در عمل دولت با این شیب از این سقف عبور کرده و به صورت نسبی درآمد بالاتری را در 3 ماه نسبت به کل سال به دست می آورد.

وی با اشاره به اینکه شیب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیشتر از آنکه مقرر بود است، افزود: قرار بود که هدفمندی یارانه ها در 5 مرحله انجام شود حال آنکه دولت می خواهد در دو مرحله این کار را انجام دهد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بیشترین نگرانی نمایندگان مجلس در زمینه تاثیرات هدفمندی یارانه ها بر بخش های کشاورزی و حمل و نقل کشاورزان است، گفت: با توجه به افزایش قیمت نفت سفید کشاورزان با مشکلاتی روبرو میشوند و به نظر می رسد که فعالیت های آنها در این زمینه کاهش و یا توقف پیدا کند.

وی افزود: افزایش قیمت نفت و گازوئیل هزینه ها را برای کشاورزان افزایش می دهد و توان انجام کار را از آنان سلب می کند.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس ادامه داد در این جلسه وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این بحث های نمایندگان گفت اصلاح قیمت حامل های انرژی برای 5 سال اجرا خواهد شد و نه در 5 بار و دولت اینگونه عمل نمی کند که در گام اول 70 یا 80 درصد این مرحله را طی کند.

وی ادامه داد: در مجموع به نظر می رسد که برخی حامل های انرژی در حد 70 درصد و بعضی 20 درصد از نقطه صفر به سمت اصلاح قیمت ها حرکت می کنند.

مصباحی مقدم همچنین با اشاره به توضیحات وزیر اقتصاد درباره قیمت گازوئیل و نفت نیز گفت: با ارزیابی که دولت از نیاز کشاورزان در این زمینه داشته روزانه 39 میلیون لیتر با قیمت 150 تومان یارانه ای در کشور توزیع می شود که از این میزان 10 میلیون لیتر به کشاورزان اختصاص دارد.

وی گفت: وزیر اقتصاد در توضیحاتی نسبت به تاثیرات هدفمندی یارانه ها بر حمل و نقل و کشاورزی از اختصاص یک میلیون لیتر گازوئیل به استانداری ها خبر داده و گفته است این میزان گازوئیل برای مواردی است که آنان تشخیص می دهند که باید گازوئیل را به صورت یارانه ای در اختیار مردم بگذارند.

وی با اشاره به اینکه در گفتگوهای نمایندگان مجلس با وزیر اقتصاد نمایندگان معتقد بودند که شیب اجرای هدفمندی یارانه ها غیر قانونی است، گفت: به ویژه در سال 89 قرار بود که سقف درآمدهای دولت 20 هزار میلیارد باشد حال آنکه با این شیوه و این شیب که دولت هدفمندی را اجرا می کند از این سقف عبور کرده و به صورت نسبی درآمد بالاتری را در سه ماه نسبت به کل سال به دست می آورد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نمایندگان و رئیس مجلس از اینکه دولت وارد مرحله اجرا شده است حمایت می کنند گفت: اما مجلس نظارت خود را نسبت به اجرای هدفمند کردن یارنه ها ادامه خواهد داد.