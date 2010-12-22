پسران دختران باحجاب را برای ازدواج قابل اعتمادتر می دانند

هادی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: نتایج این پژوهش که بر روی دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده مشخص کرد پسران دانشجو معتقدند که در دانشگاههای ایران نیز باید همانند دانشگاههای معتیر دنیا برای پوشش دانشجویان ضوابطی وجود داشته باشد.



دانشجویان معتقد به محدودیت بیشتر حجاب در دانشگاه نسبت به محیط بیرونند

وی با اشاره به پژوهش دیگری که بر روی دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده افزود: نتایج این مطالعه نشان می دهد اکثریت دانشجویان دختر از وضعیت فعلی اوضاع پوشش در دانشگاه تهران راضی نیستند و خواستار این هستند که حدود مشخصی در زمینه پوشش وجود داشته باشد.

بهرامی تصریح کرد: اغلب دانشجویان معتقد بودند که باید محدودیت بیشتری برای پوشش در دانشگاه نسبت به خارج از این محیط قایل شوند.

اساتید به دختران دارای پوشش نامناسب توجه بیشتری ندارند

وی ادامه داد: به نظر اغلب این دانشجویان فردی که در دانشگاه چادر می پوشد مورد تمسخر قرار نمی گیرد و به نظر اغلب آنها اساتید به دانشجویان با پوشش نامناسب توجه بیشتری ندارند و با آنان صمیمی تر نیستند. به نظر اغلب دانشجویان رعایت پوشش منجر به افزایش منزلت اجتماعی و احترام به آنان می شود.

دبیر دفتر هم اندیشی اساتید نهاد مقام ممعظم رهبری در دانشگاه تهران گفت: اغلب دانشجویان معتقد بودند که اگر قرار باشد پوشش را رعایت کنند نگران طرد شدن از گروه دوستانشان نیستند. به نظر اغلب پاسخگویان جو دانشگاه به گونه ای نیست که دانشجو مجبور شود از پوشش چشم پوشی کند. همچنین آنها اعتقاد داشتند اعمال قانون از سوی دانشگاه بر رعایت پوشش متوسط است.

همچنین دانشجویان پسر معتقدند آزادی پوشش حق دختران نیست

بهرانی با بیان اینکه اغلب دانشجویان پسر وضعیت پوشش اسلامی دانشگاه تهران را به عنوان یک مشکل تلقی نمی کنند افزود: آنها معتقدند بودند که دختران نباید با هر پوششی که دوست دارند ظاهر شوند چون آزادی پوشش از حقوق آنها نیست.

احتمال ختم دوستیهای دانشجویی به ازدواج متوسط است

دبیر دفتر هم اندیشی اساتید نهاد رهبری در دانشگاه تهران تصریح کرد: به نظر اکثر دانشجویان پسر احتمال اینکه دوستی بین دختر و پسر به ازدواج منجر می شود در حد متوسطی است.

اساتید دانشگاه متعقد به تدوین ضوابط برای پوشش دانشجویانند

وی با بیان اینکه نتایج پژوهش انجام شده نشان می دهد اکثریت اساتید دانشگاهها معتقدند باید ضوابطی برای پوشش دانشجویان در دانشگاه وجود داشته باشد و محدودیت پوشش در دانشگاه بیشتر از محیط بیرون باشد گفت: اجرای قوانین پوشش اسلامی از سوی دانشگاه موثر است و رعایت پوشش اسلامی می تواند بر رشد فرهنگی و آموزشی در سطح دانشگاه موثر باشد.

وی با بیان اینکه اساتید در این تحقیق اعلام کردند احتمال کمی وجود دارد که پیوند دوستی دختر و پسر در دانشگاه منجر به ازدواج شود ادامه داد: همچنین اساتید دانشگاه نحوه تربیت خانواده، تمایل به خودآرایی و جلب توجه، سست شدن عقاید مذهبی و احساس استقلال را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عدم رعایت پوشش اسلامی در دانشگاهها عنوان کردند.