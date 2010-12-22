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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

معاون شهردار تهران:

لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس‌ فردا به شورای شهر می رود

لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس‌ فردا به شورای شهر می رود

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: طرح پیشنهادی افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس‌های ریالی و مینی بوس ها تا فردا به شورای اسلامی شهر ارایه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی اظهار کرد: با تاکید شهردار تهران و برای آنکه مردم تحت فشار قرار نگیرند تا پایان سال بلیت اتوبوس و مترو علیرغم اینکه هزینه‌های خودمان افزایش پیدا می‌کند، تغییری نخواهد کرد اما نرخ پیشنهادی و آنالیزهای خود را برای افزایش کرایه اتوبوس های ریالی، مینی بوس ها و تاکسی ها به شورای اسلامی شهر ارایه خواهیم داد که پس از تصویب شورا به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت سوخت برای افزایش نرخ کرایه ها لایحه تعیین نرخ کرایه اتوبوس های بخش خصوصی و مینی بوس های شهر تهران در سه ماهه پایان سال 89 و همچنین لایحه تعیین نرخ انواع تاکسی در شهر تهران به شورای شهر به شورای شهر ارایه می شود.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد : نرخ های پیشنهادی کرایه اتوبوس های ریالی، مینی بوس ها و تاکسی ها با کار کارشناسی آماده شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای آنکه با اجرای هدفمند سازی یارانه ها و افزایش تمایل شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی، خدمات رسانی مناسبی صورت گیرد هرچه در توان داریم به کار برده ایم و از تمام ظرفیت مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی برای خدمات رسانی به شهروندان استفاده می کنیم.

کد مطلب 1215459

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