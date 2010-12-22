بصیرت از ویژگی های بهلول است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، مهدی واعظی ظهر چهارشنبه در همایش ملی بهلول شگفتی روزگار اظهارداشت: صحبت از مرحوم بهلول صحبت از انسان سعادتمندی است که خداوند به او این توفیق را داد که وظایف بندگی خود را در طول عمر بلندش انجام دهد و انسان های کمی به این درجه می رسند.

وی تاکید کرد: بزرگداشت بهلول، بزرگداشت راه درست و حقی است که انسان ها می توانند بپیمایند.

واعظی افزود: وی با کنترل بر هوای نفس به سطحی از بصیرت دست یافت که در طول عمر 100 ساله ایشان مسیر حق وصراط مستقیم را هیچ گم نکرد و همواره در مسیر درست گام برداشت وگرفتار فتنه های 100 سال اخیر نشد.

وی ادامه داد: ویژگی دوم، مجاهدت اوست؛ بهلول در تمام طول عمرش یک مجاهد بود، مجاهدی در خط مقدم مبارزه با کفر، مبارزی که صف شکنی می کرد و در هر جبهه ای که ورود کرد کوچکترین نقطه ای از تردید در وی دیده نشد.

واعظی اظهارداشت: بهلول در 14 سالگی بنای مبارزه با جریان های منحرف در گناباد را دارد و کسانی قصد کشتن وی می کنند که پدرش وی را به سبزوار منتقل می کند و جریان مجاهدت او تا جبهه های جنگ ادامه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ویژگی دیگر او ساده زیستی، کم هزینه بودن و پرکار بودن است، توصیفی که امام علی (ع) در مورد انسان های صالح می کند و این ویژگی او از دوران کودکی شروع می شود و در 7 سالگی خطیب زنان و در 14 سالگی از خطیب های مشهور می شود.

این مسئول فرهنگی افزود: در مقطعی از مبارزه با رژیم ستم شاهی حتی از همسرش برای ادامه مبارزه جدا می شود، ویژگی دیگر او این است که وی انسانی عابد و عالمی عامل بود، تقریبا می توان گفت که اکثر مراجع یکی از ویژگی هایی را که در مورد او مطرح کرده است همین عالم و عامل بودن وی است.

وی گفت: موضوع مبارزه با کشف حجاب موضوع کوچک و مقطعی نبود، جریان عمیق در راستای ضدیت با دین و معنویت بود، رضاخان سال ها برای پیاده کردن این مسئله کارکرد که هنوز آثار برخی از اقدامات آنها در گوشه هایی از جامعه هست.

واعظی اظهارداشت: هر کدام از این ویژگی ها خودش کتاب، محور و سرچشمه ای برای بررسی است.