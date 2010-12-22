برای جذب سرمایه گذاری خارجی در گلستان بسترسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان با تشکر از همکاری و تعامل مردم پس از گذشت سه روز از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، از بانکها خواست نقدینگی لازم را برای خدمت به مردم تهیه و تدارک ببینند.

وی با تأکید بر فعالیت و پشتیبانی شبانه روزی دستگاههای خودپرداز تصریح کرد : بانکها جهت سهولت و رفاه مردم نسبت به افزایش پرسنل و ادامه کار باجه های بانکی در شیفت عصر تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

استاندار گلستان تأکید کرد: پرسنل بانکها در خصوص تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری نهایت دقت را داشته باشند.

قناعت همچنین برای حفظ نقدینگی یارانه های مردم در بانکها راهکارهایی را ارئه کرد که قرار گرفتن وجوه یادشده در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه و پرداخت سود به سپرده ها از جمله آنها بود.

وی بر عدم پرداخت تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی که مطالبات بانکها را پرداخت نکرده اند تأکید کرد.

به گفته قناعت، این مطالبات حق قانونی بانکها و بیت المال است و هیچکس نباید واسطه عدم پرداخت بدهکاران شود.

استاندارگلستان با اشاره به وضعیت تعاونیهای اعتباری استان اظهار داشت: مجموعه استانداری از ایجاد و شکل گیری تعاونی های اعتباری حمایت می کند.

وی تأکید کرد: مسئولان اقتصادی و دستگاههای نظارتی بر روند فعالیت تعاونیهای اعتباری کنترل و نظارت دقیق داشته باشند.