تشریح نحوه برگزاری کنکور جدید دکتری/ استقلال دانشگاهها حفظ شد

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراضات داوطلبان آزمون نیمه متمرکز نسبت به تاخیر در اعلام منابع آزمون افزود: تاخیری که در این باره اعلام می شود صحیح نیست چرا که مشخص نیست مقیاس اندازه گیری این تاخیر چیست.

فاصله زمانی اعلام منابع، ثبت نام و برگزاری آزمون و بررسی دانشگاهها رعایت شده است

وی گفت: پارامترهای زمانی از زمان اعلام تا زمان برگزاری آزمون رعایت شده است چرا که این موضوع درنظر گرفته شده که افرادی که پذیرفته می شوند باید در مهرماه سال آینده تحصیل خود را آغاز کنند. بنابراین فاصله زمانی اعلام منابع، ثبت نام و برگزاری آزمون و بررسی دانشگاهها به ترتیب دیده شده است.

سرورالدین خاطرنشان کرد: قبول دارم که یک مقدار زمان برای هماهنگی های اولیه به طول انجامید زیرا این آزمون برای اولین بار است که به این شکل برگزار می شود.

وی افزود: جلسات زیادی با مسئولان دانشگاهها، شورای گسترش وزارت علوم و کارشناسان سازمان سنجش برگزار شد تا نتیجه یک کار کامل و بهتر از قبل باشد.

تعیین نوع درسها و سطح سئوالات برعهده شورای گسترش وزارت علوم است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعتراض داوطلبان آزمون دکتری نسبت به غیرتخصصی بودن منابع اعلام شده به مهر گفت: اگر داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری، آیین نامه مربوطه را کامل مطالعه کنند بسیاری از سئوالات آنها پاسخ داده می شود. تعیین نوع درس ها و سطح سئوالات برعهده شورای گسترش وزارت علوم است و سازمان سنجش از نظر اجرایی موضوع را پیگیری می کند.

وی اضافه کرد: سازمان سنجش و وزارت علوم در این زمینه با یکدیگر هماهنگ بوده اند و از سوی دیگر گروه های تخصصی که در شورای گسترش وجود دارند نوع درس ها را بررسی کرده اند و هسته های علمی متخصصان در نهایت این منابع را نهایی کرده اند.

آزمون نیمه متمرکز دکتری یک آزمون عمومی است و قرار نیست تخصصی برگزار شود

سرورالدین تاکید کرد: نکته مهم در آزمون نیمه متمرکز دکتری این است که این آزمون عمومی است و قرار نیست تخصصی برگزار شود و تنها مرحله سنجش عمومی را انجام می دهد و از پراکنده کاری پیشگیری می کند. کار تخصصی در حیطه دانشگاهها است و ما نیز قصد نداریم وارد کار دانشگاهها شویم.

وی خاطرنشان کرد: به طور نمونه آزمون زبان که در سطح ورودی برگزار می شود بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان دکتری را در آزمون جامع برطرف می کند چرا که از ابتدا با نمره زبان خارجی مربوطه وارد دوره شده اند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون نیمه متمرکز دکتری یک فیلتر مقدماتی محسوب می شود و پس از برگزاری آزمون سه تا پنج برابر ظرفیت های اعلام شده از سوی دانشگاه به آنها داوطلب معرفی می شود و دانشگاهها مختار هستند که شرایط اختصاصی خود را اعلام کنند.

استقلال دانشگاهها در اعلام شرایط اختصاصی ورود به دوره دکتری

وی افزود: در این زمان دانشگاهها می توانند اولویت بندی کرده و یا آزمون تخصصی، مصاحبه، سوابق آموزشی و تحصیلی، را به عنوان شروط پذیرش مطرح کنند. مراحل اول و دوم پذیرش در دوره دکتری تخصصی به صورت مستقل تعریف شده است و داوطلبان نیز می توانند با انتخاب دانشگاه مورد نظر خودشان پس از قبولی در آن شرایط به این دوره ها راه یابند.

سرورالدین گفت: استقلال دانشگاهها برای ما اهمیت دارد و تاکید این است که آزمون نیمه متمرکز دکتری یک آزمون عمومی است بنابراین این اعتراض که منابع غیر تخصصی است وارد نیست چرا که این آزمون، تخصصی نیست.

وی درباره پاسخگویی به اعتراضات داوطلبان این آزمون به مهر گفت: سایت سازمان سنجش گزینه ای به نام پاسخگویی اینترنتی دارد که داوطلبان می توانند با مراجعه به آن پرسش های خود را مطرح کنند.

به گزارش مهر، نامه‌ای الکترونیکی با محور اعتراض به منابع آزمون دکتری سال 90 بر روی یک وب سایت قرار گرفته که به جمع‌آوری امضاء الکترونیکی اقدام می‌کند و به طور گسترده برای دانشجویان کارشناسی ارشد برخی رشته‌های دانشگاه تهران ارسال شده است.

در این نامه الکترونیکی آمده است: "اینجانبان، جمعی از شرکت کنندگان آزمون دکتری سال ۹۰ با توجه به : ۱. تاخیر در اعلام منابع آزمون دکتری سال ۹۰، ۲. غیر تخصصی بودن منابع اعلام شده و ۳. تغییرات بسیار زیادی که منابع اعلام شده نسبت به سالهای گذشته داشته است از مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم."

به گزارش مهر، پذیرش در دوره دکتری در جهت عدالت در پذیرش دانشجو به دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد بازنگری قرار گرفت و پس از مدتها بررسی و کار کارشناسی از سوی مسئولان این وزارتخانه به ویژه معاونت آموزشی، تصمیم گرفته شد این آزمون به صورت نیمه متمرکز برگزار شود. در این راستا برگزاری یک کنکور سراسری در نظر گرفته شد. منابع این آزمون چندی پیش پس از نهایی شدن از سوی سازمان سنجش اعلام شد.