ساخت فیلم مستند ملیله سازی استان زنجان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مستند اطلاعاتی جامع از ملیله زنجان به بینندگان می‌دهد.



وی افزود: در قسمتی از این فیلم به آموزش ملیله سازی و در بخش دیگر به تاریخچه ملیله در استان زنجان پرداخته می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان از فرداد راستگار به عنوان سازنده این فیلم نام برد و ادامه داد: در این فیلم مستند تاریخچه ملیله سازی در جهان و استان زنجان بطور کامل توضیح داده شده است.

الهی با اشاره به اینکه این فیلم در کارگاه استاد محسن یزدان شناس تصویر برداری شده، اضافه کرد: مستند ملیله زنجان حدود 20 دقیقه فیلمبرداری شده است.

وی با تأکید بر اینکه فیلم تولید شده به معاونت صنایع‌دستی کشور ارسال می‌شود، اظهار داشت: ساخت این فیلم با بودجه‌ای بالغ بر 30 میلیون ریال از اعتبارات استانی محقق شده است.

الهی یادآور شد: ساخت فیلم مستند مس نیز در دستور کار معاونت صنایع‌دستی این اداره کل قرار دارد.