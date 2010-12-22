ساخت فیلم مستند ملیله سازی استان زنجان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مستند اطلاعاتی جامع از ملیله زنجان به بینندگان میدهد.
وی افزود: در قسمتی از این فیلم به آموزش ملیله سازی و در بخش دیگر به تاریخچه ملیله در استان زنجان پرداخته میشود.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان از فرداد راستگار به عنوان سازنده این فیلم نام برد و ادامه داد: در این فیلم مستند تاریخچه ملیله سازی در جهان و استان زنجان بطور کامل توضیح داده شده است.
الهی با اشاره به اینکه این فیلم در کارگاه استاد محسن یزدان شناس تصویر برداری شده، اضافه کرد: مستند ملیله زنجان حدود 20 دقیقه فیلمبرداری شده است.
وی با تأکید بر اینکه فیلم تولید شده به معاونت صنایعدستی کشور ارسال میشود، اظهار داشت: ساخت این فیلم با بودجهای بالغ بر 30 میلیون ریال از اعتبارات استانی محقق شده است.
الهی یادآور شد: ساخت فیلم مستند مس نیز در دستور کار معاونت صنایعدستی این اداره کل قرار دارد.
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