تلاش می کنم بازیکن ثابت سپاهان شود

میلوارد یانوش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی هفته گذشته تیمش مقابل ملوان بندر انزلی اظهار داشت: همه میدانند که تیمهای لیگ ایران تیمهای قدرتمندی هستند و ملوان نیز در بازی خود مقابل سپاهان عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت.
وی با بیان اینکه روز پنجشنبه مقابل فولاد باید بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذاریم، تصریح کرد: فولاد تیم قدرتمندی است و در بازی قبلی مقابل استقلال نتیجه خوبی ازآن خود کرده است و سپاهان باید در این بازی به پیروزی برسد.
مهاجم صربستانی سپاهان در مورد نیمکتنشینیاش در تیم سپاهان و مدت زمان اندک حضورش در ترکیب این تیم، ادامه داد: همه چیز به نظر قلعهنویی بستگی دارد و اوست که تشخیص میدهد که چه کسی در ترکیب سپاهان حضور داشته باشد و با این وجود همیشه تلاش میکنم که بهترین باشم و در زمان اندک حضورم نیز بدرخشم.
وی افزود: فرقی نمیکند که چند دقیقه به میدان بروم یا یک بازی کامل، مهم عملکرد مناسب من است و به همین دلیل تلاش میکنم در تمرینات و طی دوران بازیام بهترین باشم و نظر سرمربی تیم را برای حضور در ترکیب اصلی جلب کنم و به عنوان یک بازیکن حرفهای میدانم که نظر مربی تعیین کننده است و برای نظر قلعهنویی احترام قائلم.
یانوش در مورد مهاجمان حاضر در سپاهان گفت: تیم اصفهانی بازیکنان خوبی در اختیار خود دارد و در پست من نیز بازیکنان خوبی به میدان میروند و سپاهان یکی از بهترین تیمهای ایران است و به نظر من با شرایط کنونی میتوانیم قهرمانی ایران و آسیا را ازآن خود کنیم زیرا انگیزه بسیاری برای آن داریم.
وی در پاسخ به این سئوال که به نظر شما "ابراهیم توره عملکرد بهتری نسبت به شما دارد یا نه"، اضافه کرد: نمیدانم توره بهتر است یا من اما فکر میکنم با ابراهیم تفاوتهای بسیاری دارم و این تفاوتها مقایسه را غیر ممکن میکند.
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