نمایشگاه ناله قاصدک در دانشگاه تربیت معلم برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه ناله قاصدک ظهر چهارشنبه در دانشگاه تربیت معلم افتتاح شد.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی نسل جوان بخصوص نسل دانشگاهی با قیام امام حسین (ع) و پیامدهای بعد از واقعه کربلا عنوان کرد.

سودابه مظفری، مفهومی و تجسمی بودن نمایشگاه را از ویژگی های بارز آن دانست و اینکه تنها به عاشورا و امام حسین(ع) اختصاص ندارد بلکه به وقایع تاریخی در مورد حضرت فاطمه(س)،امام حسین(ع) و همچنین جنگ تحمیلی نیز پرداخته شد.

مدیرکل ستاد شاهد و ایثارگر علت نامگذاری نمایشگاه تحت عنوان ناله قاصدک را چنین عنوان کرد که: قاصدک تمام آه و ناله را به دوش میکشد.

این نمایشگاه به مدت 10 روز در محل دائمی نمایشگاههای دانشگاه تربیت معلم برپاست.