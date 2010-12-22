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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۰

نمایشگاه ناله قاصدک در دانشگاه تربیت معلم برپا شد

نمایشگاه ناله قاصدک در دانشگاه تربیت معلم برپا شد

کرج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه ناله قاصدک به همت ستاد شاهد و ایثارگر در سالن نمایشگاه پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم به مدت ده روز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه ناله قاصدک ظهر چهارشنبه در دانشگاه تربیت معلم افتتاح شد.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی نسل جوان بخصوص نسل دانشگاهی با قیام امام حسین (ع) و پیامدهای بعد از واقعه کربلا عنوان کرد.

سودابه  مظفری، مفهومی و تجسمی بودن نمایشگاه را از ویژگی های بارز آن دانست و اینکه تنها به عاشورا و امام حسین(ع) اختصاص ندارد بلکه به وقایع تاریخی در مورد حضرت فاطمه(س)،امام حسین(ع) و همچنین جنگ تحمیلی نیز پرداخته شد.

مدیرکل ستاد شاهد و ایثارگر علت نامگذاری نمایشگاه تحت عنوان ناله قاصدک را چنین عنوان کرد که: قاصدک تمام آه و ناله را به دوش میکشد.

این نمایشگاه به مدت 10 روز در محل دائمی نمایشگاههای دانشگاه تربیت معلم برپاست.

کد مطلب 1215470

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