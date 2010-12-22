ستاد پاسخگویی به سئوالات کشاورزان همدانی تشکیل شد

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه باید اطلاعات کاملی در خصوص این طرح به کشاورزان همدانی داده شود، اظهار داشت: همه کارشناسان به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که یک ضرورت محسوب می شود، تاکید دارند.

وی با تاکید بر اینکه یارانه بخش کشاورزی به هیچ وجه قطع نخواهد شد، افزود: توزیع یارانه های بخش کشاورزی با جهت گیری جدید و به منظور بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده بهینه از منابع برای افزایش تولید و درآمد ادامه می یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در شرایط فعلی دو بخش سازمان شامل واحدهای مرغداری و گلخانه ای بیشتر تحت تاثیر هدفمندی یارانه‌ها قراردارند، گفت: از حدود 65 هکتار گلخانه در استان همدان40 درصد از سوخت گاز و مابقی از گازوییل استفاده می کنند که حمایت و بررسی همه جانبه امور در دستور کار قرار دارد.

ضرابی با اشاره به اجرای کشاورزی حفاظتی برای کاهش هزینه های تولید در استان همدان، گفت: در سال گذشته در سطح دو هزار و 700 هکتار از اراضی آبی ودیم استان همدان عملیات حفاظتی کشاورزی انجام شد.

وی اجرا و برنامه ریزی در خصوص توسعه کشاورزی حفاظتی را مورد توجه قرار داد و پیش بینی کرد این رقم درسال 90 به 11هزار هکتار برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به انجام عملیات کنترل نماتد سیست طلایی سیب زمینی در استان همدان اشاره کرد و گفت: تولید محصول سالم ارگانیک در هفت هزار و 400 هکتار از مزارع گوجه فرنگی و ذرت انجام شده و این طرح برای سال آینده به 11 هکتار خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه انجام عملیات کنترل نماتد سیست طلایی سیب زمینی از مصوبات دورسوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان بود و بر اساس آن تخصیص 25 میلیارد ریال برای این منظور در نظر گرفته شد، افزود: تا کنون هیچگونه اعتباری به این امر تخصیص داده نشده است.