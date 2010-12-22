نرخ جدید نان در استان مرکزی اعلام شد

محمدحسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پس از برگزاری جلسات مختلف، قیمت نان سنگک با وزن چانه 650 گرم در سطح استان 250 تومان، نان بربری با وزن چانه 500 گرم 200 تومان، تافتون سنتی با وزن چانه 170 گرم 75 تومان و نان لواش با وزن چانه 180 گرم 75 تومان تعیین شد.

محمد حسن آصفری با بیان اینکه در سطح شهرستان اراک بالغ بر 500 نانوایی وجود دارد تصریح کرد: قیمت نان نانواییهای آزادپز هنوز مشخص نشده است و تا مشخص شدن قیمت آن همان قیمتها را باید نانوایان رعایت کنند.

وی هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمتها را گام اول در حرکت به سوی توسعه دانست و گفت: امیدواریم از سال آینده حرکت به سوی عملیاتی شدن هفت بند طرح تحول اقتصادی آغاز شود.