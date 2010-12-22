نوزدهمین نشست شورای وزیران اکو آغاز به کار کرد/ صالحی سخنران افتتاحیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس شورای وزیران اکو با ایراد سخنرانی افتتاحیه این نشست را افتتاح کرد.

دکتر صالحی در سخنرانی افتتاحیه سرفصل فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در عرصه های مختلف همکاریها در اکو طی دو سال ریاست جمهوری اسلامی ایران بر شورای وزیران را برشمرد.

در ادامه این نشست دکتر صالحی ریاست شورای وزیران را به احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تحویل و برای وی در پیشبرد اهداف اکو در طول ریاست ترکیه آرزوی موفقیت کرد.

احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز پس از تصدی ریاست شورای وزیران اکو از فعالیتهای دو ساله جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط تقدیر کرد.

وی انتصاب دکتر صالحی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را نیز تبریک گفت.

وزیر امور خارجه ترکیه ضمن مرور آخرین وضعیت همکاریها درا کو ابراز امیدواری کرد اکو به عنوان یک سازمان اقتصادی که اعضاء را متحد ساخته ، باهمکاری جمعی در راستای منافع مردم کشورهای عضو و نسل آینده به اهداف ترسیم شده تا سال 2015 دست یابد .

در ادامه این نشست دستور کار اجلاس تصویب شد و سپس یحیی معروفی دبیر کل اکو گزارشی از آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های همکاری در اکو را ارائه کرد.

وی همچنین ضمن تشکر از فعالیتهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در طول ریاست دو ساله در اکو انتصاب دکتر صالحی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راتبریک گفت.

