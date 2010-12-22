بیش از یک تن مواد مخدر در زاهدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر گراوند در تشریح این خبر گفت: ماموران مرزبانی هنگ سراوان، برای کنترل مرز و برخورد با متجاوزان و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در شمال مرز هنگ سراوان، از نفوذ دو دستگاه خودرو حامل مواد مخدر به داخل کشور مطلع شدند و بلافاصله تمام مسیرها را در کنترل خود قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان با همکاری خوب و صمیمانه مرزنشینان صدیق و وطن پرست، در مسیر ورود آنان به داخل کشور اجرای کمین کردند.

امیر گراوند تصریح کرد: قاچاقچیان به محض مشاهده به سمت مرزبانان تیراندازی کردند که با آتش نیروهای مرزی مواجه می شدند.

جانشین مرزبانی ناجا ادامه داد: درتبادل آتش یک دستگاه خودرو دارای پلاک یکی از کشورهای همسایه در محل کمین باقی ماند و یک دستگاه دیگر قبل از رسیدن به محل کمین از صحنه گریخت و مجدداً به خاک کشور پاکستان متواری که مراتب به مرزبان مقابل اطلاع رسانی شد.

امیر گراوند اظهار کرد: در این درگیری مقدار تقریبی یک تن و 390 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک درکیسه های 10 کیلویی با مارکهای دافغانستان، سید پهلوان، بلوچ کاروان، دوکبوتر نشان بسته بندی و تولید شده در سال جاری افغانستان کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: عوامل باند مذکور که مبادرت به قاچاق مواد به داخل کشور می کردند توسط مرزبانان با همکاری مرزنشینان با ایمان، شناسایی که با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به دستگیری آنان اقدام خواهد شد.