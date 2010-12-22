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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

طی پیامی صورت گرت؛

تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی از ورزشکاران جانباز و معلول

تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی از ورزشکاران جانباز و معلول

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی از موفقیت‌های ورزشکاران جانباز و معلول در بازی‌های پارالمپیک آسیایی گوآنگ‌ژو تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر علی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جوانان توانمند و غیور ایران در سایه اتکاء به خداوند و با مدد جستن از اسوه ‌آزادگی و آزادمردی یعنی حضرت امام حسین(ع)، در قالب کاروان ورزشی جانبازان و معلولان، بار دیگر جلوه‌های درخشانی را در عرصه رقابت‌های آسیایی به نمایش گذاشتند.
 
این عزیزان با دستیابی به قله‌های رفیع قهرمانی و پیروزی، ثابت کردند که جوانان این مرز و بوم همواره شایستگی‌ نقش‌آفرینی در تمامی عرصه‌ها را دارند و هیچ عاملی یا محدودیتی نمی‌تواند مانع کسب افتخار آنان شود.
 
زنان و مردان ورزشکار جانباز و معلول جمهوری اسلامی در قالب کاروان محرم و در اولین دوره مسابقات "پارالمپیک آسیایی گوانگ‌ژو چین" به دفعات پرچم پرافتخار کشورمان را با سربلندی و افتخار به اهتزاز درآوردند و مایه فخر و مباهات شدند.
 
اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با اشتیاق فراوان، کسب این پیروزی‌ها را صمیمانه تبریک می‌گویم و یقین دارم جوانان عزیز این مرز و بوم شایستگی و توانایی کسب موفقیت در همه صحنه‌ها را همچون گذشته خواهند داشت.
کد مطلب 1215475

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