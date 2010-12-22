گردشگری مذهبی رویکرد اصلی رشد و توسعه قم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس هوشنگ غلام‌زاده در بیست و هفتمین جلسه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان قم، رویکرد اصلی برای رشد و توسعه و آبادانی استان قم را گسترش گردشگری مذهبی دانست و گفت: طرح‌های مناطق نمونه گردشگری استان قم باید هرچه سریعتر آماده شده و در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار بگیرد.



وی همچنین در ادامه سخنان خود بر ضرورت اجرای طرح‌های هادی در روستاها تأکید کرد و گفت: اجرای مناسب طرح‌های هادی، بستر توسعه همه جانبه روستاها را به منظور تسهیل در ارائه خدمات دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور و مهاجرت معکوس به روستاها را فراهم می‌آورد.



معاون عمرانی استاندار قم، تعداد روستاهای بالای 20 خانوار استان را 134 روستا عنوان کرد و گفت: طرح‌های هادی برای همه این روستاها تهیه شده و در بسیاری از روستاها به مرحله اجرا رسیده است.



وی برخی موارد تغییر کاربری طرح‌های هادی روستایی را مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: در این خصوص باید ضمن بررسی ابعاد مختلف، نقطه نظرات کارشناسی ارائه شود تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.



در این جلسه همچنین موضوع الحاق اراضی ملی به روستاهای سفت از توابع بخش خلجستان، اسلام‌آباد از توابع بخش سلفچگان ، فردو از توابع بخش کهک و طرح نمونه قاهان از توابع بخش خلجستان بررسی شد.