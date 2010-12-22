شناسنامه کردن کارخانجات عامل ارتقای صنعتی البرز است

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برخی از کاخانجات فعال در استان البرز ممکن است هنوز شناسنامه نداشته باشند و باید شناسنامه دار کردن همه آنها با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: از همه دستگاه های ذیربط در این خصوص انتظار تعامل و همکاری مطلوب داریم ضمن اینکه استانداری البرز نیز در این خصوص همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

این مسئول اظهار داشت: شناسنامه دار کردن کارخانجات به ارتقا و رشد صنعتی و تولیدی کمک خواهد کرد و ضمن تقویت وضعیت موجود، موجب حل شدن بسیاری از مشکلات می شود.

شناسنامه دار شدن ازبه وجود آمدن بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند

وی عنوان کرد: در صورت شناسنامه دار شدن همه کارخانجات می توانیم از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات و موانع احتمالی جلوگیری کنیم و زمینه های مورد نیاز برای تحقق این امر به نحو مطلوبتری فراهم خواهد شد.

فرهادی یادآور شد: در عین حال لازم میزان تولید و میزان کارکرد همه مراکز صنعتی منطقه مشخص شود تا اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را در دسترس داشته باشیم و در زمان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها بتوانیم طبق این اطلاعات عمل کنیم.

وی افزود: همچنین در صورت امکان باید وضعیت درآمد کارخانجات نیز مشخص شود ضمن اینکه باید مشکلات و موانع موجود بر سر راه آنها را نیز بررسی کنیم و راه حلهای مفید ارائه دهیم.

افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در منطقه دنبال شود

این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت امکان باید افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در منطقه نیز دنبال شود ضمن اینکه باید زمینه های استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در این خصوص را نیز فراهم کنیم.

وی، حل مشکلات منطقه توسط مدیران ذیربط را از جمله راهکارهای مناسب برای عبور از بحرانهای استان دانست و بر ضرورت فراهم کردن زمینه های تحقق این امر تاکید کرد.

فرهادی یادآور شد: استفاده از اعتبارات و ردیفهای مستقل که دیگر استانها نیز به طور معمول از آن بهرمندند از دیگر راه حلهای اصولی برای کاهش حداکثری معضلات این منطقه است.