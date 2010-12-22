توده 12 کیلویی از بدن یک زن خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان متخصص بیمارستان ثامن‌الائمه نیروی انتظامی در مشهد در یک عمل جراحی نادر و حساس، یک توده 12 کیلویی را از بدن یک زن 73 ساله مشهدی خارج کردند.

در حال حاضر حال این بیمار مساعد بوده و تحت مراقبت قرار دارد.