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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

دربیمارستان ثامن‌الائمه ناجا/

توده 12 کیلویی از بدن یک زن خارج شد

توده 12 کیلویی از بدن یک زن خارج شد

با یک عمل جراحی بی سابقه در بیمارستان ثامن‌الائمه ناجا یک توده 12 کیلویی از بدن یک زن مشهدی خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان متخصص بیمارستان ثامن‌الائمه نیروی انتظامی در مشهد در یک عمل جراحی نادر و حساس، یک توده 12 کیلویی را از بدن یک زن 73 ساله مشهدی خارج کردند.

در حال حاضر حال این بیمار مساعد بوده و تحت مراقبت قرار دارد.

 

 

 

کد مطلب 1215484

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