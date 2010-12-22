هزینه های تامین اجتماعی فارس از درآمد بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مصطفی قمری پیش از ظهر چهارشنبه با حضور در اتاق بازرگانی شیراز در دیدار با صنعتگران فارس گفت: درآمد این سازمان در سال 88 حدود 480 میلیارد تومان بوده است که در مقابل 612 میلیارد تومان هزینه شده است و از این مبلغ 130 میلیارد تومان در بخش درمان پرداخت شده است.

وی با اشاره به درآمد هشت ماه سال جاری نیز افزود: طی هشت ماه گذشته از سال جاری حدود 380 میلیارد تومان درآمد این سازمان بوده است.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی فارس تاکید کرد: فارس یکی از استانهای برتر کشور است و همچنین در بخش مربوط به بیمه شدگان نیز جزو سه استان اول کشور محسوب می شود که در این راستا در این استان 34 شعبه ثابت،550 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش هستند که از این میان حدود 100 هزار کارگاه که 70 درصد آن بخش خصوصی است فعالیت می کند.

قمری در ادامه با تاکید بر اینکه سیستمهای این سازمان هنوز مکانیزه نشده است، تصریح کرد: سیستم کاری این سازمان همانند 50 سال قبل است و تنها کارهای دستی قبل، امروز به وسیله رایانه انجام می شود که اینگونه فعالیت یکی از نقاط ضعف به حساب می آید ولی با تلاشهای صورت گرفته به زودی مشکل اصلی مراجعین در خصوص محاسبات و نحوه ارایه خدمات برطرف می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر با نصب سیستمی در تلفنهای همراه سوابق بیمه شدگان طی شش ماه گذشته به وسیله پیامک ارسال می شود و همچنین کاربران می توانند از طریق پیامک از اطلاعات و مقررات تامین اجتماعی اطلاع حاصل کنند.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری این سازمان و صنعتگران استان گفت: تامین اجتماعی برای ایجاد امنیت کارفرمایان و کارگران فعالیت می کند که در این راستا حفظ کرامت مخاطبین از اهمیت بالایی برخوردار است و به هیچ عنوان نمی توان تامین اجتماعی و صنعت را از هم جدا کرد.