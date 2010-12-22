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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

بازی فرهی در "ساندویچ سرد" شروع شد

بازی فرهی در "ساندویچ سرد" شروع شد

بیتا فرهی در فیلم سینمایی "ساندویچ سرد" به کارگردانی بهمن گودرزی مقابل دوربین رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شایسته مجری طرح این پروژه با اعلام این خبر گفت: بیتا فرهی در نقش پروین شخصیتی را به تصویر می‌کشد که نقش‌های اصلی را درگیر قضایایی می‌کند که از سرانجام آن بی خبرند. چندین سکانس پروین فیلمبرداری شده و  پلان‌های باقی مانده با پیوستن بازیگری جدید فیلمبرداری می‌شود.

شایسته ادامه داد: فیلمبرداری درحال حاضر در زندان قزل حصار در سکانس‌هایی با بازی محمدرضا گلزار و امین حیایی ادامه دارد که با ضبط آن بیش از نیمی از پروژه طی شده است. تدوین همزمان فیلم توسط مستانه مهاجر در حال انجام است.

عوامل فیلم سینمایی "ساندویچ سرد" عبارتند از نویسنده: محمدرضا گلزار، بازنویسی: پیمان قاسمخانی، خشایار الوند، مجری طرح: محمد شایسته، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، برنامه‌ریز: ماهان دریایی، منشی صحنه: سمیرا برادری، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، تدوین: مستانه مهاجر، صدابردار: بابک اردلان، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری. بازیگران: محمدرضا گلزار، امین حیایی، آناهیتا نعمتی و بیتا فرهی. 

کد مطلب 1215488

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