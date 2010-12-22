به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرری اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر استان قم در پایان هفته پژوهش برگزار میشود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تشکیل ستاد هفته پژوهش ادامه داد: ستاد هفته پژوهش بیش از یک ماه است که در قم تشکیل شده است و جلسات متعددی از سوی این ستاد برگزار شده است.
رئیس ستاد هفته پژوهش با اشاره به تشکیل کمیتههای این ستاد بیان داشت: این ستاد دارای کمیتههای مختلفی است که وظایف هریک از این کمیتهها نیز مشخص شده است و این کمیتهها نیز پس از تشکیل اقدامات لازم را انجام داده و برنامهریزیهای خوبی داشته است.
وی در ادامه بیان داشت: هماهنگیهای بسیاری خوبی از سوی ستاد هفته پژوهش در قم برای برگزاری هرچه بهتر برنامههای پژوهش انجام شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم در ادامه با اشاره به اینکه تقویم هفته پژوهش در قم در حال نهایی شدن است ابراز داشت: در طول هفته پژوهش هر روز یک برنامه رسمی در یکی از دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان قم برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به تأخیر در برگزاری هفته پژوهش گفت: هفته پژوهش امسال به دلیل تداخل با دهه اول محرم در کل کشور با تأخیر از چهارم تا نهم نهم دیماه برگزار میشود.
محرری بیان داشت: ما امسال مهمترین رویکردی که داریم این است که دستگاهها، موسسات و دانشگاهها را در برگزاری برنامههای هفته پژوهش بیشتر فعال کنیم.
وی با اشاره به تداخل آخرین روز هفته پژوهش با نهم دیماه بیان داشت: برنامه پایانی هفته پژوهش نیز در روز یازدهم دیماه برگزار میشود.
رئیس ستاد هفته پژوهش خاطرنشان کرد: طبق سیاست چرخشی که از چند سال گذشته آغاز کردهایم امسال دانشگاه علوم پزشکی قم میزبان برنامه اختتامیه هفته پژوهش است.
قم - خبرگزای مهر: رئیس ستاد هفته پژوهش قم از نهایی شدن تقویم هفته پژوهش در قم خبر داد و گفت: در طول هفته پژوهش روزانه یک برنامه در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرری اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر استان قم در پایان هفته پژوهش برگزار میشود.
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