به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، ابوالفضل قربانی با اشاره به طرح هدفمندی یارانه‌ها افزود: هنوز لایحه‌ای برای افزایش نرخ کرایه تاکسی به شورای اسلامی شهر ارائه نشده است و رانندگان تاکسی تا اعلام نرخ جدید حق افزایش کرایه را نخواهند داشت و در صورت تخلف با آنان برخورد خواهد شد.

وی افزود: پس از بررسی لازم نرخ‌های جدید کرایه تاکسی از سوی شورای اسلامی شهر تصویب می شود.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر یادآور شد: با توجه به اینکه با اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، نرخ سوخت افزایش یافت و پس از بررسی‌های کارشناسی نرخ کرایه تاکسی با رعایت حقوق شهروندان و رانندگان افزایش می‌یابد.

وی در ادامه بر نظارت ویژه به عملکرد تاکسی‌ها تاکید و ادامه داد: سازمان تاکسی رانی به تاکسی‌ها ابلاغ نموده که حق افزایش کرایه را ندارند و خودروی گشت سازمان تاکسیرانی برعملکرد تاکسی‌ها نظارت دارند.

وی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عملکرد تاکسی رانان شماره پلاک خودرو و نوع تخلف را گزارش کنند.

قربانی خاطرنشان کرد: هرچه در توان داریم برای اجرای درست طرح هدفمندی یارانه‌ها به کار می‌بریم تا از 100 درصد ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنیم.