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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

قربانی:

نرخ کرایه تاکسی در اصفهان 10 درصد افزایش می‌یابد

نرخ کرایه تاکسی در اصفهان 10 درصد افزایش می‌یابد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نرخ کرایه تاکسی‌ها در اصفهان بر اساس مجوز وزارت کشور به طور متوسط 10 درصد افزایش خواهد یافت اما نرخ بلیت اتوبوس ثابت می ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، ابوالفضل قربانی با اشاره به طرح هدفمندی یارانه‌ها افزود: هنوز لایحه‌ای برای افزایش نرخ کرایه تاکسی به شورای اسلامی شهر ارائه نشده است و رانندگان تاکسی تا اعلام نرخ جدید حق افزایش کرایه را نخواهند داشت و در صورت تخلف با آنان برخورد خواهد شد.

وی افزود: پس از بررسی لازم نرخ‌های جدید کرایه تاکسی از سوی شورای اسلامی شهر تصویب می شود.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر یادآور شد: با توجه به اینکه با اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، نرخ سوخت افزایش یافت و پس از بررسی‌های کارشناسی نرخ کرایه تاکسی با رعایت حقوق شهروندان و رانندگان افزایش می‌یابد.

وی در ادامه بر نظارت ویژه به عملکرد تاکسی‌ها تاکید و ادامه داد: سازمان تاکسی رانی به تاکسی‌ها ابلاغ نموده که حق افزایش کرایه را ندارند و خودروی گشت سازمان تاکسیرانی برعملکرد تاکسی‌ها نظارت دارند.

وی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عملکرد تاکسی رانان شماره پلاک خودرو و نوع تخلف را گزارش کنند.

قربانی خاطرنشان کرد: هرچه در توان داریم برای اجرای درست طرح هدفمندی یارانه‌ها به کار می‌بریم تا از 100 درصد ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنیم.

کد مطلب 1215491

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