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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

حمل و نقل استان مرکزی 388 مورد بازرسی شدند

حمل و نقل استان مرکزی 388 مورد بازرسی شدند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: در مجموع در بخش حمل و نقل مسافر و کالای برون شهری 88 مورد بازرسی مستقل و 300مورد بازرسی مشترک به همراه سایر دستگاهها در سطح استان انجام شده است.

اردشیر گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در همین راستا 29 پرونده تخلف تنظیم و به تعزیرات ارسال شده و در بخش حمل و نقل مسافر کالای درون شهری نیز مجموعاً 740 مورد بازرسی مستقل و 43 مورد بازرسی مشترک و مجموعاً 57 فقره پرونده تعزیری تنظیم وبه تعزیرات ارسال شده است.

وی اجرای طرح ضربتی نظارت بر شیر خانوار در سطح استان، اجرای طرح نظارت بر شرکتهای پخش و نمایندگان توزیع، رصد قیمت کالاهای اولویت دار از سطح استان اجرای طرح نظارتی خدمات بهداشت و درمان، نظارت بر عملکرد کشتارگاه دام صنعتی و... را از جمله اقدامات انجام شده حوزه نظارت و بازرسی ذکر کرد.
 
معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در طول اجرای طرح نظارتی هدفمندسازی یارانه ها و جلوگیری از افزایش غیر منطقی نیز اقدامات بسیار موثری در سطوح مختلف صنفی، شرکتهای پخش و واحدهای تولیدی انجام شده است.
 
کد مطلب 1215492

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