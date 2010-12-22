حمل و نقل استان مرکزی 388 مورد بازرسی شدند

اردشیر گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در همین راستا 29 پرونده تخلف تنظیم و به تعزیرات ارسال شده و در بخش حمل و نقل مسافر کالای درون شهری نیز مجموعاً 740 مورد بازرسی مستقل و 43 مورد بازرسی مشترک و مجموعاً 57 فقره پرونده تعزیری تنظیم وبه تعزیرات ارسال شده است.

وی اجرای طرح ضربتی نظارت بر شیر خانوار در سطح استان، اجرای طرح نظارت بر شرکتهای پخش و نمایندگان توزیع، رصد قیمت کالاهای اولویت دار از سطح استان اجرای طرح نظارتی خدمات بهداشت و درمان، نظارت بر عملکرد کشتارگاه دام صنعتی و... را از جمله اقدامات انجام شده حوزه نظارت و بازرسی ذکر کرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در طول اجرای طرح نظارتی هدفمندسازی یارانه ها و جلوگیری از افزایش غیر منطقی نیز اقدامات بسیار موثری در سطوح مختلف صنفی، شرکتهای پخش و واحدهای تولیدی انجام شده است.

