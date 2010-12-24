کارگروه ساماندهی مد از تیرماه در تعطیلی است

علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آخرین جلسه کارگروه ملی مد و لباس، تشکیل بنیاد ملی مد و جایگزینی آن با این کارگروه تصویب شد که کارگروه مد از آن زمان پیگیر تهیه اساسنامه این بنیاد است.

وی با اشاره به تودیع خود از این سمت و سرپرستی معاون آموزشی وزارت ارشاد در این کارگروه اظهار داشت: تیم جدید به دنبال اقداماتی است که قابلیت گزارش دهی را داشته باشد و بیشتر قصد تمرکز بر برگزاری نمایشگاه و جشنواره را دارد، این در حالی است که در مدت دو سال اخیر کارگروه ساماندهی مد و لباس بیشتر بر اقدامات ضروری و بنیادی تاکید داشته است.

در بیست و هفتمین جلسه کارگروه مد و لباس که تیرماه جاری بعد از اعلام اجرای قانون عفاف و حجای، علاوه بر وزرای ارشاد و بازرگانی، فاطمه رهبر نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس، مجید شاه آبادی معاون امور هنری وزارت ارشاد(رئیس کارگروه)، علیرضا افشار معاون وزیر کشور و دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، شیخی نیا معاون وزیر صنایع و معادن و سویزی مشاور وزیر آموزش و پرورش حضور داشتند.

طرح جامع تدوین استانداردهای ملی مد و لباس، طراحی سامانه ثبت و هدایت نظام جامع برند و تشکیل بنیاد ملی مد و لباس از مصوبه های این جلسه بود.