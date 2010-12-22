آتش سوزی موزه ملی خسارتی در پی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اصفهانی رئیس ایستگاه یک آتش نشانی درباره این اتفاق توضیح داد: نیروی عازم شده به محل حادثه مشاهده کردند که در داخل رایزر( محل عبور کانال) کانال کولر مقداری پشم شیشه و تیرک‌های چوبی در اثر جوشکاری شعله‌ ور شده است و دود زیادی از آن متصاعد می‌شود.

وی گفت: آتش‌نشانان با کشیدن دو رشته لوله آبدهی اقدام به خاموش کردن آتش کردند که به دلیل نداشتن دسترسی کامل به کانون آتش اقدام به شکافتن دیوار مربوط به رایزرها کردند و سپس توانستند آتش‌سوزی را کاملا خاموش کنند.

در گزارش داده شده توسط آتش نشانی ایستگاه یک آمده است که علت آتش‌سوزی جوشکاری در رایزرها و ریختن گدازه بر روی پشم شیشه‌ها بوده است و آتش‌نشانان پس ازایمن ‌سازی و دادن تذکرات ایمنی و اطمینان از نبود هر گونه آتش‌ سوزی احتمالی، محل را تحویل عوامل حراست موزه دادند و با هماهنگی با ستاد فرماندهی به ایستگاه مربوطه برگشتند.

جمشید شفیعی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آتش نشانی و خدمات ایمنی هم به خبرنگار مهر گفت: این آتش سوزی محدود تنها در داخل کانالهای کولر بوده و از سرایت آتش به داخل ساختمان جلوگیری شده است.

در همین حال شیرافکن، مدیر روابط عمومی موزه ملی ایران پس از کسب اطلاع از خبرنگار مهر پاسخ داد: درباره این موضوع چیزی نشنیدم. به طور حتم این آتش سوزی بسیار محدود بوده است چون خسارتی به موزه وارد نشده است. اما باز هم پیگیری می کنم.

هرچند آتش سوزی موزه ملی بسیار محدود گزارش شده اما این حادثه هشداری است برای مسئولان موزه ملی ایران به این دلیل که ساختمان دومین خزانه مهم کشور بسیار قدیمی است و نیاز به مرمت جدی و ارتقاء سیستم های ایمنی آن دارد.

همچنین چند سال گذشته طرح جامع موزه ملی برای رفع مشکلات آن تهیه شده بود اما گویا اکنون این طرح فراموش شده است. از آن گذشته ساختمان موزه ملی به دلیل داشتن اشیای ارزشمندی که هنوز در معرض دید عموم قرار نگرفته به توسعه نیاز دارد و رخ دادن هر اتفاق ناخوشایندی هرچند کوچک، برای چنین موزه ای می تواند منجر به فاجعه ای جبران ناپذیر شود.