افزایش 10 درصدی صادرات محصولات صنعتی در استان مرکزی

محمدرضا زواشی زاوشی میزان صادرات محصولات صنعتی و معدنی استان مرکزی به میزان 392 میلیون و 276 هزار دلار اعلام کرد و افزود: این میزان صادرات نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

وی افزود: این صادرات از 60 واحد صنعتی در قالب بیش از 50 قلم ماده صادراتی از جمله محصولات غذایی و بهداشتی، فلزی و برقی، شمش و آلومینوم، دوده صنعتی، سیمان و انواع شیشه و جام بوده که به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر شده است.

زاوشی تعداد واحدهای صنعتی استان مرکزی را بالغ بر دو هزار و 500 واحد تولیدی عنوان کرد و اظهارداشت: ازسهم صادرات استان 62.7 درصد به صنعت و معدن اختصاص دارد.

ارزش صادرات غیرنفتی در استان مرکزی نیز طی این مدت 337 میلیون دلار است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.