نبود شمسایی در شهرآورد به نفع ماست

مصطفی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی این هفته تیمش مقابل فولاد ماهان اظهار داشت: هفته گذشته باخت بدی داشتیم و با از دست دادن این سه امتیاز از صدر جدول عقب افتادیم که امیدوارم پس از بازی مقابل فولاد ماهان صدر جدول را ازآن خود کنیم.

وی با بیان اینکه حاشیه‌های بازی رفت در این بازی تکرار نمی‌شود، تصریح کرد: در بازی رفت تماشاچیان حساسیت بازی را افزایش دادند اما در حال حاضر اگر حساسیتی وجود داشته باشد به دلیل شرایط دو تیم در صدر جدول است وگرنه ما با هیچ کس کری نداریم.

دروازه‌بان تیم گیتی‌پسند اصفهان در مورد نبود وحید شمسایی در این بازی گفت: نبود وحید به عنوان پوئن مثبتی برای ما مد نظر گرفته می‌شود زیرا اگر وحید بود ما را اذیت می‌کند، بسیاری می‌گویند وحید در رفتن من از ماهان تاثیر داشت اما باید بگویم که جدایی‌ام از فولاد ماهان به هیچکس ربطی نداشت.

وی اضافه کرد: در پایان فصل دیدم که نمی‌توانم بیش از این در تیم اصفهانی بمانم و توانائیهای خود را در معرض دید بگذارم بنابراین صلاح دیدم که در باشگاه دیگری کار کنم، در حال حاضر از انتخابم راضی هستم و خوشحالم که گیتی‌پسند را به عنوان تیم باشگاهی خود انتخاب کردم.