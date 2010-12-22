وزارت کار اعتبار طرح کارورزی دانش آموختگان کشاورزی را تامین کند

اسماعیل آرمون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تخصصی در بخش کشاورزی است که از جمله وظایف مهم آن نظام بخشیدن به فعالیتهای مهندسی به منظور ارتقای جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و ضابطه مند کردن فعالیتهای تولیدی است.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت کشاورزی متاسفانه این بخش از نظر توسعه اشتغال دانش آموختگان دارای محدودیتهای جدی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: ایجاد زیرساختهای لازم برای بهره گیری از توان تخصصی فارغ التحصیلان و بسترسازی و هدایت امر اشتغال آنان نیازمند برنامه ریزی است.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین توسعه کشاورزی و افزایش بهره وری مستلزم توسعه منابع انسانی بوده که این مهم از طریق توانمند سازی نیروی انسلنی امکانپذیر است.

آرمون در ادامه از راهکارهای اساسی در ارتقای توانمندیهای حرفه ای دانش آموختگان اجرای "طرح کارورزی" است، افزود: این طرح طی چند سال به منظور تلفیق دانش با مهارت آنان با حمایت وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کار و امور اجتماعی اجرا شده است.

وی بیان داشت: باتوجه به ارزیابی انجام شده در مورد اثربخشی این طرح به لحاظ آشنایی دانش آموختگان با بازار کار، تقویت اعتماد به نفس و افزایش امید به زندگی، توسعه تفکر خوداشتغالی و کارآفرینی و نیز جذب تعدادی از آنان از سوی واحدهای پذیرنده و همچنین تقاضای بالای فارغ التحصیلان این بخش برای اجرای مجدد طرح کارورزی، متاسفانه با وجود تصویب آن در سال جاری از سوی شورای عالی اشتغال با ظرفیت پذیرش 20 هزار نفر و تامین اعتبار آن از محل " ردیف 5 - 520000 قانون بودجه " تاکنون اقدامی برای تخصیص این اعتبار از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صورت نگرفته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در ادامه از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی خواست با انعکاس اهمیت موضوع از طریق وزیر کار و امور اجتماعی، موجبات تسریع تحقق این طرح را فراهم کنند.