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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

سالانه 27 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند

سالانه 27 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر 90 درصد از حمل و نقل از طریق جاده ‌ای صورت می‌ گیرد و سالانه 27 هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از دست می‌ دهند.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح سئوالی مبنی براینکه درکجای برنامه پنجم مشخص شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید میزان مشخصی ریل ساخته شود، افزود: این در حالیکه طی برنامه چهارم توسعه هدفها کاملا مشخص بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه نگاه دولت این است که حمل و نقل ریلی را تقویت کند، اظهارداشت: در حال حاضر 90 درصد حمل و نقل جاده ‌ای است و 10 درصد سهم حمل و نقل هوایی و ریلی است یعنی در 15 سال باقیمانده از برنامه سند چشم‌ انداز باید به ساخت 26 هزار کیلومتر ریل رسید.

وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه راه و ترابری باید مشخص می‌ کرد که چقدر راه‌ آهن، آزاد راه و ریل در کشور ساخته شود، چقدر هزینه لازم است و ذکر موارد الحاقی ضروری بود.

لاهوتی یادآورشد: قانون برنامه در رابطه با سند چشم ‌انداز مثل حلقه ‌های زنجیر به هم پیوسته است اما در سند چشم‌ انداز مشخص شده که باید تا پایان چشم ‌انداز 26 هزار کیلومتر ریل ایجاد شود اما تاکنون 9 هزار کیلومتر ریل ساخته‌ شده است.

کد مطلب 1215508

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