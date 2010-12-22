تدوین شاخصهای علمی کشاورزی پایدار در گیلان ضروری است

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای بهره گیری کشاورزان از یافته های پژوهشی، رسالت اصلی دانشکده کشاورزی ایجاد تحول درکشاورزی با تلفیق دانش بومی و تجارب ارزنده کشاورزان خبره با یافته های جدید مراکز علمی است.

وی ادامه داد: دانشکده کشاورزی این دانشگاه آمادگی دارد ظرفیتهای علمی، تحقیقات پژوهشی و مطالعات بروز علمی خود را در اختیار بخشهای اجرایی کشاورزی استان قرار دهد.

رئیس دانشگاه گیلان همچنین با بیان اینکه تنوع ژنتیکی گیاهان موجب توسعه علمی گیلان می شود، افزود: تنوع ژنتیکی گیاهان از جمله میوه ها در استان بی نظیر و بستر مناسبی برای گسترش همکاری با مراکز علمی مهم دنیا و توسعه علمی هستند.

وی اظهارداشت: تنوع زیستی در بقاء و توسعه پایدار ملتها و نقش منابع ژنتیکی در رویارویی با چالشهای مهم مانند امنیت غذایی، گستره تغییرات آب و هوا، حفاظت منابع تولید و پایداری محیط زیست و منابع طبیعی نقش کلیدی دارند.

حاتم زاده در ادامه بر تلاش مدیران دانشگاه گیلان در راستای ارتقای دانشگاه و استان برای بهبود وضعیت علمی، امکانات آموزشی و پژوهشی این دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشت: پویایى علم در گرو پژوهش است.

رئیس دانشگاه گیلان ضمن ابراز تمایل به برقراری ارتباط علمی و پژوهشی با دانشگاه معتبر دنیا گفت: افزایش ارتباطات عملی بین المللی موجب تبادل تجربیات و رشد علمی بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه بر توانمندیهای دانشگاه گیلان و منابع ارزشمند نیروی انسانی از جمله اعضاء هیئت علمی توانمند و دانشجویان تلاشگر اشاره کرد و تنوع ژنتیکی گیاهان از جمله میوه ها در استان گیلان را زمینه مناسبی برای گسترش این همکاریها دانست.

حاتم زاده اظهارامیدواری کرد: مجموعه دانشگاه گیلان و سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور از وجود دانشمندان برجسته ایرانی و توانایی های آنان بیشتر بهره مند شوند.