شهرآورد فوتسال اصفهان حساس نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین افضلی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مورد باخت هفته گذشته تیمش اظهار داشت: من خود را مقصر اصلی این باخت می‌دانستم زیرا در آن بازی تمرکز کافی نداشتم و این موضوع به بازیکنانم در زمین منتقل گردید. خوب می‌دانم که این روز ها خواهد گذشت و کارهای سخت و دشوار متعلق به انسانهای بزرگ است و ایمان دارم بازیکنانم مردان روزهای سخت هستند .

وی ادامه داد: تاوان این باخت بسیار سخت بود. ما برابر تیم فوتسال راه ساری مقابل چند هزار تماشاگر این شهر آنچنان خوب بازی کردیم که با نتیجه پر گل پنج بر یک این تیم را در خانه مغلوب ساختیم اما در بازی با پرسپولیس شکست خوردیم و من این باخت را پای اتفاقات و حوادث فوتسال می گذارم.

سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان تصریح کرد: من و بازیکنانم در بازی برابر پرسپولیس از شرایط ایده‌آل دور بودیم و این یکی از دلایل عدم موفقیت ما بود و ایمان دارم توانایی بچه‌های تیم ما فراتر از انتظارات است چراکه آنها در تورنمنتهای بین‌المللی و میدانهای بزرگ بار‌ها تواناییهایشان را ثابت کرده اند.

وی در مورد بازی روز پنجشنبه مقابل گیتی‌پسند اصفهان بیان داشت: به اعتقاد من این بازی آنقدرها هم که گفته می‌شود حساس نیست. تیم به دلیل اختلاف دو امتیازی در جدول با حساسیت اندکی به مصاف یکدیگر می‌روند و گیتی پسند اصفهان نخستین سال حضور خود را در لیگ تجربه می‌کند و به عنوان یکی از تیمهای خوب به دنبال رقابتی سالم است.

افضلی گفت: پس از این بازی شش دیدار دیگر خواهیم داشت که برای هر بازی با یک تفکر متفاوت و جدید به میدان می رویم. امیدوارم در این شهرآورد هر تیمی که خوب بازی می‌کند به حق خود برسد.

وی در مورد مدعیان قهرمانی امسال لیگ برتر فوتسال کشور خاطرنشان کرد: از زمانی که وارد لیگ امسال شدیم بارها عنوان کردم که سال سختی در پیش داریم و در حال حاضر تیمهای رده هفتم و هشتم نیز به بالای جدول فکر می‌کنند و به نظر من تیم ماهان چیزی از دست نداده و مطمئن هستم روزهای بهتری از ماهان شاهد خواهیم بود.