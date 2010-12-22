جداول 9 گانه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری را ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در جلسه اخیر خود به تصویب رسانده است. در این گزارش به بررسی جداول 9 گانه حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری پرداختیم.
براساس جدول شماره یک، میزان حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز شهری به شرح جدول ذیل است:
|موقعیت
|نوع ناوگان
|حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی
|غیر کلانشهرها
|اتوبوس
|10
|غیرکلانشهرها
|مینی بوس
|10
|کلان شهرها
|اتوبوس
|9
|کلان شهرها
|مینی بوس
|9
|تهران
|اتوبوس
|7
|تهران
|مینی بوس
|7
جدول شماره دو به حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر بنزین سوز شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:
|موقعیت
|نوع ناوگان
|حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی
|غیر کلانشهرها
|تاکسی
|18
|کلان شهرها
|16
|تهران
|15
جدول شماره سه حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار بنزین سوز شهری به شرح ذیل است:
|موقعیت
|نوع ناوگان
|حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
|غیر کلانشهرها
|وانت
|12
|کلانشهرها
|10
|تهران
|10
به گزارش مهر، جدول شماره چهار به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز سوز شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:
|موقعیت
|نوع ناوگان
|حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
|غیر کلانشهرها
|کامیون, کشنده و کامیونت
|6
|کلانشهرها
|6
|تهران
|6
جدول شمار پنج مربوط به حداکثر افزایش کرایه آژانسها - خدمات آژانس - به شرح ذیل می شود:
|موقعیت
|نوع ناوگان
|حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی
|غیر کلانشهرها
|آژانس
|18
|کلانشهرها
|16
|تهران
|14
جدول شماره شش به حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز برون شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:
|نوع ناوگان
|حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
|اتوبوس ویژه
|20
|اتوبوس عادی
|30
|اتوبوس فوق العاده
|15
|مینی بوس روستایی
|30
|مینی بوس
|30
به گزارش مهر، براساس جدول شماره هفتم، حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر بنزین سوز برون شهری به شرح ذیل است:
|نوع ناوگان
|حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
|تاکسی برون شهری مسافربر روستایی
|20
در جدول شماره هشتم به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار بنزین سوز برون شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:
|نوع ناوگان
|حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
|وانت نوع 2 و وانت روستایی
|12
جدول شماره نهم مربوط به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز سوز برون شهری به شرح ذیل می شود:
|نوع ناوگان
|حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
|کامیون، کشنده و کامیونت
|15
به گزارش مهر، براساس برنامه دولت، قیمت بلیت مترو، قطار و هواپیما فعلا بدون تغییر خواهد بود.
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