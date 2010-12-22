جداول 9 گانه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری را ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در جلسه اخیر خود به تصویب رسانده است. در این گزارش به بررسی جداول 9 گانه حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری پرداختیم.

براساس جدول شماره یک، میزان حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز شهری به شرح جدول ذیل است:

موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی غیر کلانشهرها اتوبوس 10 غیرکلانشهرها مینی بوس 10 کلان شهرها اتوبوس 9 کلان شهرها مینی بوس 9 تهران اتوبوس 7 تهران مینی بوس 7

جدول شماره دو به حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر بنزین سوز شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:

موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی غیر کلانشهرها تاکسی 18 کلان شهرها 16 تهران 15

جدول شماره سه حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار بنزین سوز شهری به شرح ذیل است:

موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد) غیر کلانشهرها وانت 12 کلانشهرها 10 تهران 10

به گزارش مهر، جدول شماره چهار به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز سوز شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:

موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد) غیر کلانشهرها کامیون, کشنده و کامیونت 6 کلانشهرها 6 تهران 6

جدول شمار پنج مربوط به حداکثر افزایش کرایه آژانس‌ها - خدمات آژانس - به شرح ذیل می شود:

موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی غیر کلانشهرها آژانس 18 کلانشهرها 16 تهران 14

جدول شماره شش به حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز برون شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:

نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد) اتوبوس ویژه 20 اتوبوس عادی 30 اتوبوس فوق العاده 15 مینی بوس روستایی 30 مینی بوس 30

به گزارش مهر، براساس جدول شماره هفتم، حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر بنزین سوز برون شهری به شرح ذیل است:

نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد) تاکسی برون شهری مسافربر روستایی 20

در جدول شماره هشتم به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار بنزین سوز برون شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:

نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد) وانت نوع 2 و وانت روستایی 12

جدول شماره نهم مربوط به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز سوز برون شهری به شرح ذیل می شود:

نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد) کامیون، کشنده و کامیونت 15

به گزارش مهر، براساس برنامه دولت، قیمت بلیت مترو، قطار و هواپیما فعلا بدون تغییر خواهد بود.