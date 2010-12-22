قیمت هیچ کالایی در کرمانشاه افزایش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه هفتگی هدفمندسازی یارانه ها که با حضور معاونین و روسای ادارات ستادی سازمان بازرگانی استان برگزار شد، با بیان اینکه دشمنان از استقبال خوب مردم از اجرا طرح هدفمند سازی یارانه ها نگرانند و نقشه هایشان نقش بر آب شده، از اصناف و بازاریان به دلیل حفظ آرامش بازار و از مردم به خاطر هوشیاری شان و پذیرش و استقبال از این طرح تقدیر کرد.

وی افزود: با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نه تنها در قیمتها افزایشی دیده نمی شود، بلکه در بعضی اقلام نظیر ماکارانی، برنج و رب گوجه کاهش قیمت هم داشته ایم و این از برکات هدفمندسازی یارانه ها است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه افزود: بعد از آغاز اصلاح قیمت ها، بازار کماکان روند طبیعی خود را دارد و طی ماه های آتی هیچ کالایی افزایش قیمت نخواهد داشت.

میرزایی با اشاره به تماس شهروندان با تلفن 124 اظهار داشت: بیشترین تماس به منظور اطلاع مردم از برخی قیمت ها و ابهامات ناشی از اصلاح قیمت ها است و تاکنون شکایت چندانی از کسبه و بازار بدلیل افزایش قیمت ها نداشته ایم.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بازرسان این سازمان بصورت شبانه روزی در خدمت مردم می باشند، لذا درخواست می کنیم مردم همکاری لازم را با بازرسین داشته باشند و آنها را از راهنمایی خودشان بی بهره نگذارند.