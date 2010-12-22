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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

قیمت هیچ کالایی در کرمانشاه افزایش نیافته است

قیمت هیچ کالایی در کرمانشاه افزایش نیافته است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه گفت: با هدفمند سازی یارانه ها نه تنها قیمتها افزایش نمی بابد، بلکه قیمت برخی اجناس کاهش نیز داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه هفتگی هدفمندسازی یارانه ها که با حضور معاونین و روسای ادارات ستادی سازمان بازرگانی استان برگزار شد، با بیان اینکه دشمنان از استقبال خوب مردم از اجرا طرح هدفمند سازی یارانه ها نگرانند و نقشه هایشان نقش بر آب شده، از اصناف و بازاریان به دلیل حفظ آرامش بازار و از مردم به خاطر هوشیاری شان و پذیرش و استقبال از این طرح تقدیر کرد.

وی افزود: با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نه تنها در قیمتها افزایشی دیده نمی شود، بلکه در بعضی اقلام نظیر ماکارانی، برنج و رب گوجه کاهش قیمت هم داشته ایم و این از برکات هدفمندسازی یارانه ها است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه افزود: بعد از آغاز اصلاح قیمت ها، بازار کماکان روند طبیعی خود را دارد و طی ماه های آتی هیچ کالایی افزایش قیمت نخواهد داشت.

میرزایی با اشاره به تماس شهروندان با تلفن 124 اظهار داشت: بیشترین تماس به منظور اطلاع مردم از برخی قیمت ها و ابهامات ناشی از اصلاح قیمت ها است و تاکنون شکایت چندانی از کسبه و بازار بدلیل افزایش قیمت ها نداشته ایم.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بازرسان این سازمان بصورت شبانه روزی در خدمت مردم  می باشند، لذا درخواست می کنیم مردم همکاری لازم را با بازرسین داشته باشند و آنها را از راهنمایی خودشان بی بهره نگذارند.

کد مطلب 1215519

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